O ataque dos sites zumbis

Rafael Sampaio

O BuzzFeed News fez uma investigação sobre as fraudes na internet e demonstrou que estamos diante de um sofisticado esquema armado por criminosos digitais.

Duas matérias investigativas sobre as fraudes na internet demonstraram que os criminosos digitais estão cada dia mais sofisticados e sabem usar muito bem os intricados meandros do universo das adtechs para organizar esquemas capazes de enganar anunciantes, agências e até as empresas sérias da internet através de redes de sites falsos, que mimetizam a denominação e a aparência de sites verdadeiros e confiáveis para gerar tráfego inexistente – movimentados pelos adbots de última geração – que enganam toda a cadeia envolvida e ficam com recursos de marcas atraídas pelas promessas de alta precisão na exibição de seus vídeos comerciais.

Esses “sites zumbi’, que são em número desconhecido, mascaram sua atividade do começo ao fim, inclusive utilizando serviços conhecidos de aferição de tráfego na net e aparecendo como extensões ou parceiros de sites reais.

Eles se aproveitam das falhas do sistema que inclusive leva grandes anunciantes globais e suas agências a serem complacentes com essas fraudes, para evitar terem expostas as falhas de seus processos relativos à mídia digital. O que faz com que as ações contras esses piratas da internet não sejam levadas às últimas consequências.

As excelentes matérias (que podem ser acessadas buscando-se “zombies websites” no BuzzFeed) dão “nomes a todos os bois”, de empresas adtechs a empresários digitais, bem como dos sites sérios que foram parasitados pelo esquema e das dezenas de grandes anunciantes prejudicados.

Entre os exemplos mais rumorosos destaca-se o do MySpace, a pioneira rede social de sucesso, que praticamente desapareceu , mas que explodiu em acessos, na faixa de quase 10 milhões, no verão (americano) passado, através de um novo serviço de exibição de vídeos que se mostrou totalmente falso.

O esquema criminoso funciona no sistema de sourced traffic, ou seja, audiência gerada por uma imensa rede de outros sites acoplados e, quando descoberto, os responsáveis afirmam que os eventuais prejuízos para os anunciantes teriam sido mínimos e serão apurados – o que infelizmente nunca acontece.

Rafael Sampaio é consultor em marketing e propaganda