O apelo da Divisa

Editorial

A ordem de serviço para coletar 100% da rede de esgoto dos bairros localizados na Divisa entre Mogi das Cruzes, Arujá, Itaquaquecetuba e Suzano foi assinada pelo governador Geraldo Alckmin em 2013, num contrato estimado em cerca de R$ 63,3 milhões.

Essa notícia publicada pelo site oficial do Governo do Estado deveria ter colocado um ponto final numa longa e difícil espera de milhares de pessoas. Não colocou. Pouco tempo após o início da execução do projeto, a lentidão dos serviços começou a chamar a atenção dos moradores. Nas cobranças feitas neste jornal, o Governo do Estado sempre rebateu a pressão, alegando que a obra estava dentro do extenso prazo de execução do contrato, prevista para ser concluída apenas em 2019.

Há dois anos, segundo o morador Henrique Soares, presidente da Associação Beneficente do Jardim Margarida, os serviços paralisaram.

Nenhuma resposta dada até aos pedidos de explicações sobre a paralisação do serviço convence as 15 mil famílias dos bairros do Mandi, Margarida, Félix e Vila Augusta, que esperam pelo saneamento básico.

O esgoto escorre pelas ruas, a céu aberto entre as moradias ocupadas por famílias de média e baixa renda, numa região de topografia acidentada, caracterizada nos últimos anos por um forte adensamento populacional.

Esse prazo extremamente dilatado para o término de uma obra pública de serviço básico gera a insegurança e a indignação em quem paga os impostos e taxas públicas e é obrigado a conviver com o mau cheiro, os riscos de doenças e os animais peçonhentos atraídos pelo esgoto.

Quanto mais demora a melhoria dos índices de saneamento básico, mas caros são os danos sociais e econômicos sentidos primeiro, pelo morador, e pelo próprio poder público, obrigado a arcar com os custos da saúde preventiva e curativa.

Outro problema na região é a demora na construção de um novo prédio escolar para atender aos alunos do Ensino Médio, que viajam quilômetros para estudar por falta de uma unidade mais próxima de casa.

São Paulo possui os melhores índices nacionais de cobertura da rede de água (95.6%) e da coleta de esgoto (84,5%).









Uma resposta sobre a demora do projeto foi cobrada novamente feita à Secretaria de Governo do Estado pelos moradores dos bairros.

Falta pouco para atender todos os paulistas com a oferta de água e esgoto – e, mais uma vez, com pesar vemos que o Alto Tietê está entre as poucas regiões paulistas onde os moradores vivem como nos séculos passados, apesar do franco apoio aos governos tucanos na maioria absoluta das últimas eleições para o Palácio dos Bandeirantes.