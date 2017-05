‘O Amor Venceu’ é cartaz no Vasques

Caderno A - Capa

Um dos maiores sucessos literários de Zíbia Gasparetto, ‘O Amor Venceu’, com adaptação de Renato Modesto, vencedor do Prêmio Sesi de Dramaturgia de 1996, será encenado neste sábado, às 20 horas, no palco do Teatro Vasques. Em cartaz há 20 anos, o espetáculo já viajou para mais de 320 cidades, de quase todos os estados do País e já foi visto por mais de 1.5 milhão de espectadores. Com mais de 120 itens de figurinos, seus 11 atores interpretam 20 personagens. O Egito antigo é o pano de fundo desta intrigante história de amor de quatro jovens que se passa em 1.200 a.C.

‘O Amor Venceu’ é um espetáculo familiar, livre para todos os públicos e que diverte, mas também emociona a todos. Uma linda história com muitas reviravoltas que faz o público temer e torcer pelos heróis desta saga.

Em uma grande festa, Pécos é promovido ao cargo de general supremo pelo faraó com a Grã-Pedra Opalina e duas escravas. Uma delas é Solimar, que herdou de seu pai os conceitos sobre as leis que regem a vida do homem na terra. Já Nalim não se conforma em se tornar uma escrava e alimenta a ideia de retornar ao seu país, a Síria, onde é nobre, e vingar-se de Pécos.

Jasar, irmão de Pécos, que por muito tempo esteve fora estudando os segredos do universo, retorna e traz consigo o tio Osiat e a bela prima Otias. Um atentado coloca a vida de Pécos em risco e ele sobrevive graças aos aprendizados do irmão e da dedicação de Solimar.

A escrava encontra em Jasar um grande amigo, não demorando para essa amizade se transformar num grande amor, porém, Solimar vê suas esperanças acabarem quando o tio pede que Jasar case-se com Otias.

Omar, também general do exército do Faraó, é ambicioso e pretende de forma desonesta conquistar o posto alcançado por Pécos, tramando inclusive sua morte. Este vilão almeja também o amor de Nalim, e não poupa esforços para conquistá-la. O que ele não esperava é que entre tanto ódio e vingança, Nalim e Pécos se apaixonassem perdidamente. A partir daí, muitas reviravoltas e surpresas movem o destino destes personagens.

A AUTORA

Zíbia Gasparetto é uma importante autora brasileira com 58 anos de carreira, tendo lançado seu primeiro livro em 1958. Atualmente conta com 46 livros publicados, um enorme sucesso editorial que soma mais de 18 milhões de exemplares vendidos. A autora é também um fenômeno na internet. Sua página oficial tem mais de um milhão









de seguidores. “O Amor Venceu” (1958), “Laços Eternos” (1976), “O Matuto” (1984) e “O Advogado de Deus” (1998) são alguns de seus livros que viraram adaptação teatral com muito sucesso, sendo “O Amor Venceu” uma superprodução que está em cartaz há 20 anos, tendo sido visto por mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o Brasil. Este texto é o primeiro da carreira de Zíbia como autora e o público o recebe com muito carinho e entusiasmo.

A direção geral do espetáculo é de Luciene Cunha e a produção de Tay Lopes. A narração traz a voz do saudoso ator Paulo Goulart.

O ingresso antecipado custa R$ 30,00, mas os assinantes do jornal O Diário pagam R$ 25,00. Informações e reservas pelos telefones 4790-1920 e 98185-3391.

O Teatro Vasques está localizado na Rua Dr. Corrêa, 515, no Carmo.