Número de multas duplica no primeiro semestre na Mogi-Bertioga

DESTAQUE

NATAN LIRA

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) aplicou, em média, 57 multas por dia, no primeiro semestre de 2017. No período, a estrada apresentou aumento de 100% no número de autuações, em comparação a igual intervalo de tempo de 2016. Os dados são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e mostram que de janeiro a junho do ano passado 5.345 motoristas foram multados pelos radares no decorrer da principal ligação de Mogi à Bertioga, enquanto no último semestre o número de multas chegou a 10.809. O corredor (SP-088) Mogi-Dutra/Mogi-Salesópolis quase teve um aumento de 100 % de infrações na comparação dos mesmos períodos. A ligação saltou de 15.401 para 30.482. Na contramão, a Mogi-Suzano (SP-066) teve queda, de 4.930 para 4.261.

Para o sargento reformado da Polícia Rodoviária e instrutor de trânsito Valdir da Rocha, o crescimento é devido a algumas alterações nos pontos fixos de fiscalização e também à utilização de radares móveis durante as operações especiais em feriados prolongados, quando o número de motoristas aumenta. “O segundo motivo é em razão do crescimento da frota de carros. Hoje em dia é muito mais fácil comprar um carro e também conseguir uma CNH, consequentemente, a demanda nas estradas é maior. Mas, tanto um quanto o outro são fatores que contribuíram para o aumento, porque o motivo principal destes resultados é a imprudência dos motoristas”, pontua.

Já nas ruas e avenidas de Mogi das Cruzes, em abril último, O Diário mostrou que a frota de veículos em Mogi cresceu 239% em 20 anos – o que caracteriza 10 mil novos carros, por ano. E oss indicadores das infrações no trânsito da Cidade caíram no último semestre. Os 17 radares fixos e um móvel sob a administração da Prefeitura aplicaram, em média, 390 autuações por dia. Os de janeiro a junho apresentam uma retração de 77.775 para 71.692, o que representa menos 32 multas por dia, na Cidade (-7,8%).

O instrutor argumenta que esta redução não é sinônimo de motorista mais educado e sim porque a aferição no perímetro urbano não flagra tantos motoristas, porque eles conhecem os caminhos e estão mais atentos aos radares. “Sempre reitero a importância do motorista conhecer e respeitar a rodovia, mas o brasileiro tem uma cultura de imprudência. Ele utiliza este conhecimento apenas para não ser flagrado durante uma infração e, logo após a fiscalização, desrespeita os comandos da via”, explicou.

Rocha argumenta ainda que para estes indicadores reduzirem, é necessário investir na educação de crianças e jovens, a fim de que eles apontem aos pais as infrações e também para que se tornem futuros motoristas conscientes.

No entanto, do total arrecadado em Mogi das Cruzes, em 2016 (R$ 10.558.357,60) não chegou a 2% o investimento em educação para o trânsito (R$ 193.440,09). O restante foi destinado à sinalização (R$ 3.391.565,94), engenharia (R$ 998.901,90), policiamento (R$ 2.774.911,27) e à fiscalização (R$ 4.346.989,18). O mesmo ocorreu em 2015, quando a menor parte da receita das multas foi investida em educação para o trânsito.