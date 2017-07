Núcleo de cargas faz operação nas estradas de Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

A equipe do Núcleo de Roubos de Cargas, da Seccional de Mogi das Cruzes realizou, ontem, uma operação na Estrada Mogi-Dutra, altura do Bairro do Taboão, e na Mogi-Guararema. Segundo o delegado titular Alexandre Batalha, ‘a finalidade é prevenir os roubos de caminhões e cargas”.

Ele ressaltou a O Diário que “nossos policiais vistoriaram cerca de 50 caminhões e as respectivas cargas. Foram verificados os documentos dos veículos e ainda as notas fiscais das cargas, a origem delas e o destino, mas nada irregular foi encontrado”. A autoridade ainda adiantou que as operações, visando coibir as ações das quadrilhas, vão prosseguir.