Novo site da Prefeitura amplia serviço aos mogianos

Cidades

DANILO SANS

Após três anos de desenvolvimento, a Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou nesta terça-feira (31) seu novo portal oficial (www.mogidascruzes.sp.gov.br), com a proposta de facilitar o atendimento ao cidadão, informações sobre procedimentos e oferta de serviços online. Para o futuro, a proposta do prefeito Marcus Melo (PSDB) é permitir que as demandas sejam feitas também por meio de um aplicativo para dispositivos móveis.

O novo site da Cidade concentra, em uma única aba, 540 opções de serviços públicos. Muitas solicitações podem ser resolvidas online, como por exemplo, emissão de nota fiscal eletrônica, segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da conta de água, pesquisa de vagas de emprego, agendamento de consulta médica, entre outros.

No portal antigo, o cidadão precisava acessar o link da secretaria responsável pelo serviço para fazer a solicitação. Agora, é possível fazer a busca por temas como “Educação”, “Esporte e Cultura”, “Animais”, etc, por secretaria responsável (como no antigo) ou por meio de uma pesquisa.

Além das opções de serviços, agora o cidadão também pode encontrar 470 unidades municipais, com localização exata no mapa, como escolas, postos de saúde, equipamentos de cultura, lazer e esporte, entre outros. Além disso, cada usuário poderá personalizar a página com uma lista de até 10 serviços mais utilizados.

Melo já tinha falado que atuaria para desburocratizar o acesso a serviços da Prefeitura. Para ele, o novo site vem ao encontro dessa proposta. “Tenho pedido a secretários que visitem outros municípios que tenham avançado em algum serviço para que a gente possa aplicar aqui em Mogi também”, ressalta.

A reformulação do site teve custo zero para a Prefeitura, porque foi desenvolvida por funcionários de diversos setores, como a Ouvidoria Geral, Coordenadoria de Comunicação Social e o Departamento de Recursos de Tecnologia da Informação (DRTI).

Alguns serviços continuam com o layout antigo, como a Página da Transparência, onde o cidadão pode consultar informações relativas a contratos com empresas, receitas e despesas municipais, além dos salários dos servidores.

Milhões de acessos

O site da Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu 3,5 milhões de acessos em 2016, segundo balanço divulgado ontem pela Administração Municipal, durante lançamento do novo portal, já disponível.









O novo portal foi simplificado, com apenas quatro abas principais (Prefeitura, Carta de Serviços, Transparência, Cidade e Fale Conosco).

É na seção “Carta de Serviços” que estão concentradas as 540 opções de serviços disponibilizados pela Prefeitura. Na mesma aba, há a opção de incluir serviços favoritos para acesso rápido, além de um mapa com a localização dos prédios municipais.

Na aba “Cidades” é possível encontrar a “Sala de Notícias”, com informações sobre serviços, acontecimentos e eventos culturais. Há ainda um “Guia Turístico” com a história de Mogi das Cruzes, pontos turísticos (com fotos, sinopses e localização), relação de eventos e festas, além da agenda cultural da Cidade.

A aba “Fale Conosco” dá acesso à abertura de reclamação na Ouvidoria Geral, à consulta de processos e a uma lista de telefones úteis, como do Semae (115), Defesa Civil (199) e Guada Municipal (153).