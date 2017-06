Novo sistema de saúde pode evitar fraudes em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Secretaria Municipal de Saúde está implementando novas ferramentas para tentar evitar distorções e fraudes no Sistema Integrado de Saúde (SIS). A Pasta estuda recursos tecnológicos para cruzar informações na hora de fazer o cadastro com objetivo de colocar travas no programa, capazes de evitar duplicações nos registros e impedir que pessoas de outras cidades consigam o documento.

O esclarecimento foi feito ontem pelo secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, na sessão de ontem da Câmara Municipal, atendendo convocação do vereador Mauro Araújo (PMDB) para prestar esclarecimentos sobre o fato de a Secretaria ter emitido 650 mil cartões em uma cidade com cerca de 450 mil habitantes, como Mogi.

Ao ser questionado, o secretário explicou que isso ocorreu por causa da duplicação de cartões por pessoas com casos de urgência que chegavam para ser atendidas sem o documento e acabavam fazendo outro, além do problema envolvendo pessoas de outras cidades que emprestam comprovantes de endereços de mogianos para retirada do cartão.

Mas ele alegou que medidas já vêm sendo tomadas para corrigir as distorções. Cusatis disse aos vereadores que nas últimas semanas uma equipe da Secretaria visitou 212 casas em bairros diferentes, tendo constatado que 251 dos portadores dos cartões não moravam nos endereços declarados. Mesmo assim, nenhum deles foi cancelado ainda. “Encaminhamos o caso à avaliação da Procuradoria Jurídica e esperamos esse parecer para saber quais as providências serão adotadas”, explicou.

Cusatis informou ainda que até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde identificou 230 mil cartões totalmente regularizados, já validados. A expectativa dele é conseguir conferir todos os 650 mil para normalizar a situação até o final do ano.

O presidente da Comissão Permanente de Saúde, Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra sugeriu a exigência também do CPF, além do endereço, para emissão dos cartões, o que não foi descartado pelo secretário. Segundo ele, a intenção da Secretaria é a de reunir diversos serviços em um único cadastro. “A tendência da Prefeitura é avançar com a Cidade Digital para que haja um cartão totalmente integrado”, disse.

Quando o vereador Iduigues Martins (PT) questionou “como um programa de computador não consegue detectar 100 pessoas morando num mesmo endereço?”, o secretário alegou que Mogi tem características peculiares e citou como exemplo a Rua dos Vicentinos, na Vila Natal, onde há vielas com mais de 20 casas no mesmo endereço.

No final, ele apresentou um sistema que está sendo avaliado para fazer os cadastros do SIS e cruzar as informações com o Sistema Único de Saúde (SUS). Com ajuda de um técnico, simulou uma nova forma de cadastrar que está sendo estudada e inclui também o registro do CPF, nome, filiação e outras informações que evitarão a duplicidade de inscrições nos cartões. Além disso, a pessoa teria que assinar documento de responsabilidade para evitar falsidade ideológica. Mesmo assim, explicou que a medida deve ser adotada com critérios para evitar injustiça no atendimento, principalmente quando se trata de casos de emergência de saúde.









Uber

A Comissão Especial de Vereadores (CEV) que discute a regulamentação de aplicativos de transporte individual de passageiros de Mogi estuda a possibilidade de propor um projeto regional por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para unificar a lei. O tema foi tratado ontem durante reunião com o secretário municipal de Segurança, coronel Paulo Roberto Madureira Sales, que apresentou a proposta para facilitar a fiscalização na Região.

O presidente da CEV, Caio Cunha (PV), acenou positivamente para a sugestão, mas antes de qualquer parecer, informou que marcará reunião com o senador Álvaro Dias (PV), em Brasília, para conhecer melhor o projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que estabelece regras para uso do aplicativo. “Não adianta tomar decisão antecipada. Temos que garantir uma regulamentação municipal adequada à regra federal”, disse.

Porém, na avaliação da maioria dos membros da comissão – Cláudio Miyake (PSDB); Diego Martins, o Diegão (PMDB); Marcos Furlan (DEM); e Mauro de Assis Margarido, o Maurinho do Despachante (PSDB) – regulamentação no Município “é praticamente irreversível”.