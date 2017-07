Novo radar móvel começa a operar em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os motoristas devem ficar atentos a um novo radar instalado na Avenida Francisco Ribeiro Nogueira, nas proximidades do Jardim Primavera. Um equipamento móvel de fiscalização eletrônica opera no local desde domingo. A medida, segundo informações da Secretaria Municipal de Transportes (SMT), deverá ampliar a segurança viária da região e prevenir a ocorrência de acidentes.

A definição deste local como ponto para implantação de fiscalização eletrônica ocorreu após estudos técnicos realizados pela pasta. Entre os pontos levantados está a movimentação de veículos, pedestres e as características da via. A fiscalização acontecerá nos dois sentidos da Avenida Francisco Ribeiro, que liga à Rodovia Mogi-Bertioga.

A Prefeitura esclarece por meio de sua Coordenadoria de Comunicação que a operação do equipamento de fiscalização atende também a solicitações dos moradores daquela região, localizada em uma parte do trecho urbano da Mogi-Bertioga, como medida de prevenção contra riscos de acidentes.

Neste ano, foram registrados dois acidentes com morte neste trecho da Avenida Francisco Nogueira. Em março, um pedestre morreu e, no mês de maio, a vítima foi um motociclista.

Antes do início das operações do novo equipamento, a Prefeitura realizou um trabalho de revitalização na sinalização da Avenida, principalmente no que se refere ao limite de velocidade, que é de 50 km/h.

A SMT informa ainda que não há, por enquanto, previsão de aumento no número de radares em Mogi das Cruzes, mas admite que em alguns casos, quando verificada a necessidade, os locais em que há fiscalização por equipamento estático podem ser ampliados.

O Município possui fiscalização por outros 16 equipamentos estáticos. A Cidade conta ainda com mais nove radares fixos e outros sete de barreiras eletrônicas. No ano passado, foram feitas 58.140 autuações no Município, entre os meses de janeiro a junho, contra as 51.683 multas aplicadas no mesmo período deste ano.