Cartas

O novo ministro da Justiça Torquato Jardim, pode até ser bem articulado, lidando corretamente com a mídia, falando frases de efeito, só faltando jurar respeito a nossa Constituição. Mas se foi ex-advogado de Roseane Sarney e subiu ao Ministério por indicação do ex-presidente Sarney, que está sendo citado constantemente na Lava Jato, já nos deixa com um dinossauro na orelha. Vamos orar e, com certeza, “vigiar” para que o ministro não rasgue nossa Constituição para ajudar velhos “amigos e colaboradores”. Estamos cheios de conchavos políticos em detrimento da lei e da Justiça!

Beatriz Campos

