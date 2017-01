Editorial

As três passarelas sob os cinco quilômetros da linha dos trens de Mogi das Cruzes possuem graves problemas estruturais e de segurança. Elas estão sujas, malcheirosas, enferrujadas e sem iluminação. E tem sido usada por marginais para intimidar e/ou assaltar pedestres. Novidade: nenhuma. Em julho do ano passado, reportagem publicada por este jornal apresentava as mesmíssimas fontes de indignação de pedestres e usuários da Companhia Paulista Trens Metropolitanos (CPTM).

Esse equipamento de mobilidade urbana não tem recebido da Prefeitura e da CPTM a devida atenção. Entre ano, sai ano, as passagens não atendem minimamente bem às milhares de pessoas que transitam ali ou utilizam os trens, e são obrigados a se sujeitar aos incômodos, degradação e ao medo.

Na voz dos usuários, o descrédito com o poder público que não conserva, nem monitora os espaços como deveria. As vítimas de tentativas de assaltos são encontradas com facilidade pela reportagem, em apenas uma ida às passarelas.

Por força da própria característica dos acessos, abertas (como realmente precisam ser) e vulneráveis ao tempo, a manutenção e troca de estruturas precisa ser diferenciada.

A passarela da Rua Padre João, onde os moradores são outros prejudicados pelo descaso, é de responsabilidade da Prefeitura. As duas outras, Estudantes e Braz Cubas, são cuidadas pela CPTM. Ambas têm respostas protocolares: “manutenções são feitas”, “as denúncias serão investigadas”. É hora de mudar o disco.

A questão é: não se avança na melhoria e na periodicidade das intervenções. E as lâmpadas ficam apagadas, a ferrugem avança rapidamente, a limpeza está sempre aquém da necessidade, e câmeras não flagram os desajustes.

Além de ação prática e pontual, com a revisão do que tem sido feito até agora, para que se melhorem as condições de uso, limpeza e segurança, falta uma fiscalização ativa, que “converse” com a realidade dos riscos criminais. A presença em horários aleatórios dos guardas municipais e agentes de segurança da CPTM serviria para inibir os malandros à espreita de vítimas.

Tem de ser regra o uso de materiais de primeira linha nas reformas e no uso do dinheiro público nas passagens. Ou daqui a três, seis meses, tudo estará na mesma, ferrugem, partes soltas, etc.

Por fim, uma constatação tão grave quanto as anteriores: os autores das depredações e da sujeira são uma parte dos usuários, responsáveis pelo constrangimento que a população é obrigada a passar quando cruza os lados cortados pela linha dos trens.