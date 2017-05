Nove suspeitos de tráfico são presos em 12 horas

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

Seguindo ordem do seccional Marcos Batalha, a Polícia Civil capturou ontem, em apenas 12 horas, 9 traficantes, entre eles dois adolescentes também envolvidos com a venda de drogas em Mogi e Região. De acordo com Batalha, o trabalho foi planejado pelo Centro de Inteligência Policial. “Os policiais foram para os pontos denunciados e prenderam os traficantes. A atuação da Polícia para capturar esses criminosos não vai parar. O traficante age como destruidor de um ambiente familiar”.

Ainda conforme ele detalhou, “o traficante leva o adolescente ao vício e depois para ele se sustentar começa a agir no tráfico de drogas, o qual é o carro-chefe para os demais crimes como assassinatos, roubos e furtos”.

Em César de Souza, policiais do 3º DP e do Núcleo de Roubos de Cargas efetuaram a prisão ontem de Jefferson Gustavo Crisóstomo, de 18 anos, por Tráfico, Associação Criminosa, Corrupção de Menor, Resistência e Dano ao Patrimônio Público. Segundo eles, na última operação, Jefferson que disse ser membro da facção criminosa PCC, também foi pego por tráfico, porém liberado pela Justiça na audiência de custódia no Fórum de Mogi.