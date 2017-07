Nove linhas do transporte intermunicipal passam a circular pela Adhemar de Barros

QUADRO DESTAQUE

A partir desta quarta-feira as nove linhas intermunicipais que saem do Terminal Estudantes e do Terminal Geraldo Scavone em direção aos municípios de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Poá e São Paulo vão seguir pela avenida Governador Adhemar de Barros. A medida agilizará a circulação dos ônibus e deverá ter um impacto positivo no trânsito em bairros como a Vila Industrial e o Mogilar, por onde o trajeto vinha sendo feito.

Entre as vias que serão beneficiadas com a diminuição do trânsito de ônibus estão as ruas Salvador Cabral e Borges Vieira e a Avenida Cavalheiro Nami Jafet, que vem apresentando ponto de lentidão nas proximidades da passagem de nível.

O trajeto pela Avenida Governador Adhemar de Barros também será feito por três linhas que atendem as cidades de Biritiba Mirim e Salesópolis e utilizam o corredor da Rua Doutor Ricardo Vilela em sua chegada a Mogi das Cruzes para acessar o trecho final da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, na região da Praça dos Imigrantes, onde está o ponto final da linha. Dois destes itinerários (Salesópolis/Trevo da Petrobras e Biritiba Mirim/Jardim dos Eucaliptos) já começaram no novo trajeto anteontem.

Ao todo, são 447 passagens de ônibus por dia que deixam de ser feitas pelo Mogilar e Vila Industrial. Já para os passageiros, a medida vai significar um ganho estimado de 15 a 20 minutos no tempo do trajeto, nos horários de pico. Nos últimos dias, o consórcio Unileste, responsável pelas linhas, fez a orientação aos passageiros sobre as alterações.

O retorno dos ônibus intermunicipais à Adhemar de Barros faz parte de uma série de medidas para melhoria do trânsito na região central e do transporte coletivo. Em abril, o Complexo Jornalista Tirreno Da San Biagio passou a receber 19 linhas municipais e intermunicipais, que utilizavam a passagem de nível da Rua Doutor Deodato Wertheimer. A liberação da Adhemar de Barros teve reflexos positivos em vias como as ruas Doutor Correa e José Bonifácio e a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.