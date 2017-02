Novais espera torneio mais reduzido

Esportes

GERSON LOURENÇO

O presidente do União, Osmar Novais Ferreira, afirmou nesta terça-feira (7) que algumas mudanças ainda podem ocorrer até o início do Campeonato Paulista da Segunda Divisão desta temporada. Para o dirigente, algumas equipes poderão deixar a disputa programada para começar entre os dias 8 e 9 de abril. A direção da Federação Paulista de Futebol (FPF), divulgou na noite de anteontem o regulamento e a tabela provisória do Estadual, com a participação de 30 equipes, divididas em quatro grupos na primeira fase (veja matéria nesta página). Além do alvirrubro, a competição terá o Atlético Mogi. Com o estádio municipal em reforma, os suzanenses Ecus e Usac ficaram pelo segundo ano consecutivo de fora do evento.

Na tabela provisória, o alvirrubro inicia a campanha diante do São José EC, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, enquanto o Atlético Mogi vai até o Vale do Paraíba encarar o Guaratiguetá.

O primeiro jogo do Atlético Mogi em casa está previsto para a segunda rodada e contra o Grêmio Mauaense. O dérby mogiano está previsto para a sexta rodada, com mando do alvirrubro. Os times mogianos estão no grupo 4 da primeira fase, que conta ainda com as equipes do Manthiqueira (Guaratinguetá), Real Cubatense (Santos), e Jabaquara (Santos).

Novais disse ontem que já esperava uma disputa regionalizada na primeira fase, como nos anos anteriores. E sabe das dificuldades que o União terá na disputa. “São clubes que nós já enfrentamos e sabemos do potencial deles. A única dúvida é o Real Cubatense, a novidade. Que eu saiba, nunca jogou o Paulista”, afirmou Novais.

Por outro lado, ele acredita que o campeonato ainda pode ter mudanças. “Ainda tem clube para confirmar. A Federação está fazendo um ‘pente fino’ nos times. A relação de 30 equipes hoje pode cair ainda mais. Vamos aguardar a tabela definitiva”, afirmou o dirigente do União.

O novo mandatário do alvirrubro confirmou ontem que já está trabalhando para a disputa do Paulista. “Olha, tem muita coisa para ajustar. Mas a ideia e mesclar o time que jogou a Copa São Paulo e outros reforços”, adiantou Novaes.

O dirigente se apresentou e conversou sobre a situação do clube com os jogadores que atuaram na Copinha, na manhã da última segunda-feira, no CER do Socorro. Os jogadores recomeçaram os treinamentos para as disputas da temporada.