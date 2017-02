Nova Paulo VI

Silene

Previous

Next O Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo, o bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, o padre Dorival Aparecido de Moraes, pároco e reitor do Santuário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, e o Cardeal Dom Frei Cláudio Hummes, Arcebispo Emérito e Vigário-Geral da Arquidiocese de São Paulo, na inauguração das novas instalações da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI. (Foto: Elton Ishikawa)

O Padre Cláudio Delfino, pároco da Catedral de Santana, e o Padre Ezio Bellini, diretor e vice-diretor da Faculdade Paulo VI, respectivamente. (Foto: Elton Ishikawa)

Márcia Baldarena Simões, Penha Cardoso e Rosana Novaes entre as presenças dessa manhã festiva. (Foto: Elton Ishikawa)

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, prestigiaram a cerimônia. (Foto: Elton Ishikawa)

Isabelle e José Antonio Cuco Pereira participaram da celebração eucarística. (Foto: Elton Ishikawa)

Também presentes a Santa Missa que marcou a solenidade, Otto Mello, Silvino e Heloisa Melo. (Foto: Elton Ishikawa;)

Baile do Hawaii

O Clube Náutico Mogiano abre as portas do seu salão social na noite de hoje, para o seu tradicional Baile do Hawaii, que acontece, a partir das 21 horas, em ritmo de carnaval, com musica da Banda Reflexus Lunar e a participação da Escola de Samba Unidos da Vila Industrial. Os convites estão à venda na secretaria do clube.

Coroa do Divino

Os festeiros, João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira, e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes, da Festa do Divino Espírito Santo de 2017, comandam na tarde de hoje, a 7ª Coroa do Divino que será celebrada a partir das 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1132, no Mogilar. Em seguida, acontece um animado chá-bingo com sorteio de prendas.

Corrida Noturna

Ainda hoje, a mais nova corrida noturna da Cidade, a The King Run Noturna, que tem saída, marcada para as 20 horas, e retorno defronte o Ginásio Professor Hugo Ramos, na Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560, na Vila Mogilar. Promovida pela Indice Marqueting Esportivo, com o apoio de O Diário, a corrida terá percurso de 10 e 5 quilometros, dependendo da distância escolhida pelo participante.

Oficina de Tango

O Centro Cultural Antonio do Pinhal recebe neste sábado os bailarinos argentinos, Emilia Andrada e Benjamin Galian, para ministrar uma Oficina de Tango, que acontece em dois horários, s 15 e às 17 horas, em seu espaço Rua Boa Vista, 108. Informações pelo fone 2819 3776.

Aniversários (11)

Felipe Sanchez, Egberto Malta Moreira, Alberto Borges dos Santos, José da Silva, Merson Mor Junior, José Colatina Pereira