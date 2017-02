Nova Mogilar receberá reforço na segurança

QUADRO DESTAQUE

Melhorias na iluminação pública, poda de árvores, implantação de mão única ao redor da praça, aumento de rondas das Polícias Civil e Militar para coibir pancadões, outros barulhos e tráfico de drogas. Estes foram alguns dos pontos discutidos durante reunião realizada na Câmara Municipal, na noite da última segunda-feira, para buscar soluções para problemas de segurança que vêm se registrando junto à Praça Assumpção Ramirez Eroles, também conhecida como “Praça do Habib’s”, localizada em meio aos prédios do Bairro Nova Mogilar.

Organizado pelo vereador Emerson Rong (PR), o encontro teve a participação de representantes e comandantes do setor policial e do Conseg do Centro, síndicos de prédios e de moradores, que discutiram as saídas para se evitar problemas que acontecem naquele local, principalmente durante os finais de semana, como pancadões e veículos com som no volume acima do permitido, além de brigas provocadas pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas mais pesadas.

A presença de baderneiros tem incomodado – e muito – os moradores daquela que pode ser considerada uma área predominantemente residencial, já que ao entorno da praça estão localizados mais de uma dezena de prédios de apartamentos, totalmente já ocupados por moradores. Eles procuraram o vereador para pedir providências em relação ao barulho e outros tipos de ocorrências.

Diante de autoridades, como o delegado titular do 1º DP, Argentino da Silva Coqueiro, e do chefe dos investigadores, Luiz Roberto Bourg; do comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, Felício Kamiyama; dos capitães José Renato do Prado Galdino e Alex Cesário, da 1ª Cia. da PM, investigadores de Polícia e da representante do Conseg do Centro, Alda de Siqueira, e do vice-prefeito Juliano Abe (PSD), os síndicos de seis prédios apresentaram os problemas e pediram apoio policial. Eles sugeriram a poda de árvores existentes junto à praça para auxiliar na melhoria da iluminação do local, que precisa receber novas lâmpadas. Também propuseram a implantação de mão única nas vias ao redor da praça para facilitar as ações, como batidas policiais, durante as noites e madrugadas. Também reivindicaram a presença de uma Base Móvel da PM no local, o que foi descartado, de imediato, devido à falta do equipamento.

No entanto, tanto a Polícia Civil como a Militar se comprometeram a ampliar as rondas diariamente e também nos finais de semana, pela noite e madrugada, junto à Praça Assumpção Ramirez Eroles. Enquanto a PM cuidará das ações repressivas, a Civil se comprometeu a fechar o cerco contra o tráfico de drogas, já que existem informações de que o local serve como ponto de comercialização de substâncias ilegais.

O vereador Emerson Rong, ontem mesmo, começou a fazer sua parte na busca de soluções para os problemas discutidos durante o encontro. Ele manteve contato com a EDP e a Trajeto Engenharia e Comércio, empresa terceirizada pela Prefeitura, responsável pela iluminação, para pedir mudanças na luz daquele local. À tarde, Rong iria com o diretor de Trânsito, Paulo Castilho, avaliar a possibilidade de implantação de mão única de direção ao redor da praça. O vereador também se comprometeu a solicitar à Secretaria de Obras a poda nas árvores existentes ao redor da grande praça pública.

“Foi um excelente encontro, que deixou a todos satisfeitos, já que recebemos dos representantes das polícias a promessa de que, no máximo em 30 dias, voltaremos a nos reunir para avaliarmos os resultados concretos dessa ação que será implementada para garantir mais tranquilidade aos moradores do Nova Mogilar. Foi uma reunião produtiva e nós estamos confiantes no trabalho da Polícia e no envolvimento da comunidade em torno da busca de solução para problemas que incomodam a todos e que, tenho certeza, serão resolvidos em definitivo”, afirmou Emerson Rong.