Nova lei de trânsito

José Carlos de Souza

Desde ontem, as multas estão mais caras em todo o País. Foram reajustadas em até 66%. Com a nova lei, para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro, a penalidade é gravíssima, com a multa multiplicada por 10, ou seja, no valor de R$ 2.934,70, além da suspensão da CNH por um ano.

Outra mudança importante é o tempo de suspensão para quem atinge os 20 pontos de infrações. A penalidade variava de um a doze meses. Com a nova legislação, será de seis meses a doze meses, ou oito meses a dois anos em caso de reincidência no período de 12 meses.

Para determinar o prazo, a autoridade de trânsito leva em conta o histórico do condutor, gravidade das infrações, as circunstâncias e os antecedentes do infrator.

Tudo isso é totalmente válido, desde que a autoridade de trânsito, não use a nova lei para transformar as mudanças em uma “indústria de multa”.

Em princípio, o Contran modificou a lei de transitar em velocidade, porém, para que não houvesse prejuízo, os órgãos que administram as rodovias, estabeleceram em todo o acesso a velocidade abaixo do permitido, para poder arrecadar e punir os condutores. Na Rodovia SP-98 tem local com velocidade permitida de 40%.

Sabemos que mais importante para a segurança no trânsito não é somente autuar e penalizar os condutores, mas também para educar e conscientizar. No entanto, o que verifica é a ausência dos órgãos fiscalizadores em nossas rodovias e vias públicas para educar e conscientizar os condutores.

Os agentes da autoridade de trânsito que estão em rodovias e vias públicas costumam apenas aplicar multas.

Assim, se houver mais fiscalização e maior efetividade na apuração das infrações, teremos uma polícia ética e tecnicamente preparada.

Se assim acontecer, cremos que a nova lei poderá contribuir para que tenhamos um pouco mais de segurança no trânsito e, não transformar ser apenas mais uma ferramenta para ampliar a indústria da multa.









José Carlos de Souza, o Charutinho, é advogado e despachante