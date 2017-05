Cartas

Ei trabalhador brasileiro! Enquanto a ex-presidente Dillma transformava a economia do Brasil em pó, enquanto você perdia seu emprego, ou via a empresa onde trabalhava falir, por acaso viu as centrais sindicais, como a CUT, correr em socorro do trabalhador brasileiro? Eles sempre lutaram por seus próprios interesses, mas agora, quando as reformas necessárias estão em curso para retirar o País da crise, inclusive com a votação do fim do imposto sindical, que trará modernidade, usam as greves como escudos. Só assim lembraram do trabalhador, depois de 14,2 milhões de desempregados? Façam seu próprio julgamento. Lute junto com seu patrão para que consiga sair dessa crise avassaladora, porque todas as empresas brasileiras estão na UTI. Essa é a verdadeira parceria, não esse monte de pelegada que só luta por seus próprios interesses. Estão novamente ameaçando parar o País já quebrado, com nova greve geral. Vão participar ou acordar?

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br