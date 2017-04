Nova etapa de imunização contra a gripe vacina gestantes e crianças

QUADRO DESTAQUE

A terceira etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe começa nesta segunda-feira (24) com a imunização de gestantes, puérperas, crianças (de seis meses a 5 anos incompletos) e indígenas. Maiores de 60 anos e trabalhadores da saúde estão sendo atendidos em todas as unidades de saúde desde a semana passada, de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16h30.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe prossegue até o dia 26 de maio. Em Mogi das Cruzes, as 35 salas de vacinação estarão imunizando contra os tipos mais graves da Influenza (B, A H1N1 e A H3N2).

“O ideal é que as pessoas dos grupos contemplados procurem as unidades de saúde nas datas de referência para garantir a imunização no período ideal, que é antes da chegada do inverno”, afirma o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Neste ano, a meta nacional de imunização aumentou de 80% para 90% e o público-alvo estimado para Mogi gira em torno de 120 mil pessoas até o final da campanha.

Os grupos prioritários na campanha de vacinação são os maiores de 60 anos, crianças na faixa etária de seis meses a cinco anos incompletos (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores da saúde e, a partir deste ano, também os professores das redes pública e particular.

Postos volantes

O Dia D da Campanha está marcado para 13 de maio mas, para ampliar os pontos de vacinação e oferecer alternativas para a imunização do público-alvo na Cidade, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará 11 postos volantes de vacinação no dia 6 de maio (sábado), em locais e horários alternados.

“Escolhemos os locais mais distantes, populosos ou áreas rurais para oferecer a imunização de forma estratégica e facilitada”, diz a chefe da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Lilian Peres Mendes. Postos volantes estarão nos bairros Aroeira, Barroso. Conjunto Jefferson, Vila Estação, Jundiapeba, Varinhas, Parque São Martinho, Boa Vista, Volta Fria, Jardim Piatã II e Pindorama.