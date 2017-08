Nossos campeões

Editorial

Nem bem colocou no peito as três medalhas de ouro conquistadas no final de semana passado, nos Jogos Paralímpicos Universitários 2017, a atleta Jaqueline Gonçalves de Oliveira, da equipe paradesportiva do Clube Náutico Mogiano vive dias de treinos intensos porque, no sábado, ela voltará a defender Mogi das Cruzes na Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Halerofilismo e Natação.

A Faculdade do Clube Náutico ficou no topo da competição universitária graças aos resultados obtidos por Jaqueline e os demais participantes treinados pela instituição, num dos melhores momentos da Equipe Paradesportiva. Vamos aos número: no final de semana, 200 paratletas disputaram os melhores lugares, vindos de 20 estados e o Distrito Federal.

A trajetória desses paratletas, da técnica Maria de Lourdes da Rocha, a Lurdinha, e dos demais professores e treinadores do Náutico deve ser valorizada pela Cidade.

Só quem atua no esporte conhece as dificuldades financeiras e técnicas enfrentadas por quem vê na natação, no atletismo e nas demais modalidades, um potente meio de promover a saúde física e mental de quem possui alguma deficiência física ou comprometimento motor. No paradesporto, as dificuldades são ainda maiores.

Nos treinos e competições, esses cidadãos determinam mais do que as metas para melhorar um tempo ou uma performance numa competição. Esses cidadãos determinam viver, superar limites.

Esses paratletas são vencedores por excelência. Lutam contra si mesmo porque modelam o corpo e a mente para alcançar a linha de chegada, driblar segundos dos cronômetros. Depois lutam contra o preconceito por ignorância ou consciente mesmo, como as redes sociais expõem com incrível facilidade nos tempos marcados pelos cliques e comentários tão insanos.

A pessoa que nasce com uma deficiência ou que, pelo destino, convive com alguma alteração motora, é vítima da desigualdade social e econômica, logo de início, nas dificuldades de acesso ao tratamento a uma clínica de recuperação.

Nesse contexto, a Faculdade do Clube Náutico Mogiano dá um belo exemplo, ao aliar ensino e prática na atenção a parcela da população. Serão poucas as instituições que bancam não apenas os treinos, mas o acompanhamento a esses paratletas, que precisam ter, ao lado, gente presente, especial e responsável nas idas e vindas das competições e torneios. Gente que aplauda, mas também enfrente os perrengues das derrotas, das lágrimas.

A técnica Lurdinha e os demais professores e integrantes da Equipe Paradesportiva confirmam o espírito combativo e campeão do Naútico, construído no passado, com os áureos tempos da natação mogiana. E rega a tradição da união do esporte e prática, em tempos dos mais difíceis para o ensino superior no Brasil.









Nossos parabéns aos medalhistas, aos que acreditam no paradesporto, e ao Náutico.