Nos tempos da Divisão de Ensino

Sem categoria

CARLA OLIVO

Quando chegou a Mogi das Cruzes aos 18 anos para trabalhar na antiga Divisão Regional de Ensino 5 – Leste, Orozimbo de Moraes, hoje com 87, encontrou uma Cidade pacata, ruas de terra e comércio apenas na região central. Nos bairros, como na Vila Oliveira, onde mora há seis décadas em uma das primeiras casas construídas na Rua José Urbano Sanches, na maioria das vezes o que se via eram apenas grandes áreas tomadas por mato e servindo de pasto para animais. Nascido em Jacareí, ele ficou órfão de mãe (Ivana de Oliveira de Moraes) aos 4 anos, e de pai (Deodato de Moraes), aos 8. Passou a viver na chácara da tia paterna, Anna Arouca, mãe do ex-delegado de ensino de Mogi, Demerval Arouca. Fez o primário no Grupo Escolar Coronel Carlos Porto, em Jacareí, e interrompeu os estudos, completados anos mais tarde em Mogi das Cruzes, onde chegou aos 18 anos e cursou o ginásio e a Escola Normal – hoje E.E. Dr. Washington Luís. A mudança para a Cidade foi motivada pelo trabalho na Divisão de Ensino, na época instalada nas proximidades da estação ferroviária da região central. Dali, seguia viagem quase todos os dias para entregar correspondências na Capital. O trabalho ao lado de vários delegados de ensino e inspetores da época ficou marcado na vida dele, que tem orgulho de contar que atuou no setor de Orientação Pedagógica e também como inspetor de alunos do Grupo Escolar Leonor de Oliveira Mello, no Mogilar. Ali se aposentou, após 35 anos de trabalho na Secretaria de Estado da Educação. Na entrevista a O Diário, ele, que também é fundador do Centro Espírita José de Aguiar – Luz e Caridade, na Vila Oliveira, conta histórias vividas na Cidade.

Ficaram lembranças da infância em Jacareí?

Foi uma infância difícil. Quase não conheci minha mãe, porque ela morreu quando eu tinha apenas 4 anos e, aos 8, também perdi meu pai. Fiquei morando com minha tia paterna Anna Arouca, mãe do Demerval Arouca, que foi delegado de ensino de Mogi. Tive duas irmãs, uma que não conheci e não sei o nome porque morreu ainda bebê, com meningite. A outra era a Durcília, mais nova do que eu, que faleceu no ano passado, mas viveu com outra tia depois da morte da minha mãe, na época em que fiquei com o pai. Aos 8 anos, entrei no Grupo Escolar Coronel Carlos Fortes, em Jacareí, mas depois do primário, parei os estudos e só retomei quando já morava em Mogi, na juventude. Aqui, fiz o ginásio e a Escola Normal, onde me formei professor, mas nunca dei aulas, apesar de trabalhar muitos anos na área da educação e inclusive em escolas.

Por que a vinda para Mogi das Cruzes?

Vim para cá quando estava com 18 anos para trabalhar na antiga Divisão Regional de Ensino 5 – Leste, que ficava perto da estação ferroviária, no Centro da Cidade. Mogi era muito tranquila e o movimento se concentrava naquela região, onde havia hotéis, pensões, lanchonetes, o cinema Odeon, o jardim (Praça Oswaldo Cruz), onde as pessoas costumavam passear, e alguns comércios. Eu levava as correspondências da Divisão de Ensino para São Paulo. Algumas vezes, viajava na Maria Fumaça, que levava duas horas até a Capital, mas em outras o carro do próprio serviço me levava até lá. Depois, a Divisão foi para o Edifício Salomão, na Rua Dr. Deodato (Wertheimer), onde na parte de baixo funcionava a loja Renner, que vendida roupas masculinas. Ao contrário do que acontece ali hoje, havia mais casas do que comércios naquela época.

Onde mais a Divisão de Ensino funcionou?

Da Deodato Wertheimer fomos para a Rua Dr. Corrêa, no Casarão do Carmo, que também funcionou como velório e biblioteca. Fiquei muito tempo no almoxarifado, que era em frente à escola Sentaro Takaoka, no Cocuera. Todos os materiais que chegavam de São Paulo e do Rio de Janeiro eram guardados lá e liberados apenas para uso nas escolas depois de conferidos e registrados nas folhas de entrada e saída. O diretor-geral de São Paulo sempre vinha fazer fiscalizações e nunca encontrou nada de errado. Pelo contrário, ele vivia me elogiando porque eu era bem organizado. Tenho boas recordações do meu trabalho, mas a maioria dos colegas já faleceu, assim como vários diretores e delegados de ensino, além de inspetores. Trabalhei com Igina Pavan, Irene Jardim, Demerval Arouca, José Limongi Sobrinho, José Roberto de Moraes, Escobar Bueno, entre muitos outros.

E o trabalho em escolas?

Fui assistente na Escola Estadual Professor Rodolpho Mehlmann e sempre segui o exemplo dado pelo diretor administrativo da Divisão Regional 5 – Leste, Ademar Bolina, que era de Salesópolis e foi quem me colocou neste trabalho. Ele era um homem bastante correto e me ensinou muito, principalmente a não chegar atrasado ao serviço e nunca faltar. Foi assim até me aposentar, após 35 anos de trabalho, na época e que estava como inspetor de alunos na Escola Estadual Leonor de Oliveira Mello, no Mogilar. Ainda guardo xerox da folha do Diário Oficial do dia 15 de fevereiro de 1986, onde saiu minha aposentadoria.

O senhor era rígido com os alunos?

Eu era enérgico demais, colocava ordem na escola e não deixava que os alunos fizessem nada de errado. Se visse alguns deles fora da sala de aula, conversando no corredor, já mandava para dentro. Não aceitava bagunça porque a escola é lugar de estudar e não de brincadeira. Procurei ser um funcionário exemplar como o Ademar Bolina me ensinou e ia trabalhar até doente. Mas apesar de pegar no pé dos alunos, eles gostavam de mim e quando me aposentei, senti muita falta do serviço, dos colegas e do contato com os jovens. De vez em quando aparece um deles em casa para me visitar e é gratificante encontrá-los na rua e ver que aqueles moleques do passado hoje são médicos, advogados, juízes… Eu fico feliz com isso. É que sinal que foram bem encaminhados na vida.

Após a aposentadoria, o senhor trabalhou?

Não, fiquei só em casa porque tenho cinco hérnias de disco na coluna e, recentemente caí quatro vezes na rua e fui parar na Santa Casa e no Suds (Hospital Luzia de Pinho Melo). Tomei injeção, soro e ainda estou com os remédios, mas minhas pernas doem demais. Apesar disso, gosto de andar pelo Bairro, ir à banca de jornal do Eduardo (dos Santos), ler O Diário de Mogi, além de pegar o ônibus até o Centro da Cidade não só quando tenho que receber o salário no banco, mas também para encontrar os amigos e fazer compras no Mercadão. Costumo comprar carne moída, coxão duro e batata lá, onde gosto de conversar com meu amigo Tadeu, que tem banca de secos e molhados, e é filho da dona da Casa Salgado. Era ali que eu costumava ficar tocando cavaco.

Há mais lembranças da Mogi das Cruzes de antigamente?

Gostava de assistir aos desfiles das fanfarras formadas pelos estudantes, sempre na Avenida dos Bancos (Voluntário Fernando Pinheiro Franco), em comemoração ao aniversário da Cidade, no dia 1º de setembro. Aliás, sempre gostei de música e ainda hoje toco violão. Aprendi já adulto e ouvindo os outros tocarem. Tive um conjunto musical na Cidade, que se apresentava nas fazendas e sítios, casamentos e demais festas onde era convidado, além do salão dos expedicionários (Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos) e vários outros lugares. Hoje, a maioria dos integrantes já morreu. Apenas sobramos eu e o Walter, que mora em César de Souza. Também toquei violão na antiga Rádio Marabá, que funcionava no andar de cima do Cine Odeon. No jardim havia alto-falantes espalhados para o pessoal que estivesse por lá pudesse ouvir a programação da rádio, que era sempre bem movimentada. Também era possível oferecer músicas e muitas vezes a pessoa estava andando no jardim e ouvia seu nome no alto-falante seguido de alguma canção. Ali havia programas de auditório realizados no salão em cima do cinema e sempre vinham artistas de sucesso na época.









Quais as outras distrações da juventude?

Nossas distrações eram assistir aos desfiles dos blocos de rua durante o Carnaval, principalmente do Ki-Frio, o mais animado de todos; caçar rã com o amigo Mauricio Najar, no riozinho da baixada da Vila Oliveira, com quem também jogava futebol no campo improvisado em frente da minha casa. Joguei ainda no Clube Elvira, em Jacareí, em Suzano e no União, sempre como ponta esquerda, pronto para marcar gols, e nas equipes amadoras. Nada de profissional. Lembro que o antigo campo do União, na Rua Casarejos, no Mogilar, vivia lotado de torcedores que acompanhavam as partidas do time. Outra recordação que ficou da Cidade é que homens e mulheres andavam sempre bem vestidos, mesmo quando iam fazer compras, ao cinema ou apenas passear no jardim. Ainda guardo em casa as gravatas, camisas e ternos antigos que eram usados no passado.

Como era a Vila Oliveira quando o senhor passou a morar no Bairro?

A casa onde moro desde que me casei, há mais de 60 anos, era da minha sogra, Ana Moya. Ela foi uma das primeiras da rua e o restante era só mato e muitos terrenos vazios usados para pasto de animais. As ruas do Bairro eram de terra e quando chovia, como há muitos morros, tudo ficava um lamaçal. Minha mulher era filha de espanhóis e nasceu em Sabaúna, onde a família dela tinha sítio, plantava banana e criava galinhas e porcos. Nós nos casamos quando eu tinha 27 anos, passamos a morar nesta casa onde estou até hoje e vi a Vila Oliveira crescer, receber asfalto, muitas residências e se tornar um dos principais bairros da Cidade. Hoje quase não há mais terrenos para construção e temos todo tipo de comércio por perto.

Este crescimento que Mogi vive hoje já era esperado?

Jamais era possível imaginar que Mogi cresceria tanto. Hoje tem trânsito para todos os lados e não há nem lugar para parar o carro na rua. Quando cheguei aqui era raro ver um automóvel, principalmente nos bairros, e todo mundo podia andar com tranquilidade, seja de dia ou à noite. Não se ouvia falar em bandidos, assalto ou violência. Era comum sair a pé, sem problemas. Hoje não temos sossego nem mesmo dentro da própria casa.

Como foi o trabalho no Centro Espírita José de Aguiar?

Fundei o Centro Espírita há 59 anos, na Rua Francisco Assis Monteiro de Castro, também na Vila Oliveira, com apoio de um pessoal de São Paulo. Além de ajudar as famílias mais necessitadas, também temos uma creche e escolinha para crianças. Assim como minha mulher, trabalhei muito tempo como médium e ainda vou lá, onde sempre tive ajuda do Antônio Sabino dos Santos, Florentina Barbosa e Ercílio, Eunice e Benedito dos Santos. Já fui secretário e presidente, mas hoje está difícil acompanhar todas as atividades por causa dos problemas de saúde. Há oito anos, comecei a namorar a Luíza, que conheci quando tinha 16 anos, também ficou viúva e mora em César de Souza, mas vem sempre em casa preparar comida para mim e me ajudar, porque depois que cai tudo ficou mais complicado.

Perfil

Nome: Orozimbo de Moraes

Idade: 87 anos

Nascimento: Jacareí

Estado civil: viúvo há 22 anos de Antônia Augusta de Moraes

Formação: Escola Normal (Instituto de Educação Dr. Washington Luís)

Trabalho: aposentado após 35 anos como encarregado do setor de manutenção da antiga Divisão Regional de Ensino 5 – Leste