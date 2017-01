Nos presídios

Cartas

Não temos guerra! Não temos vizinhos tão hostis ao ponto de levar nosso Exército a marcar presença nas fronteiras. Mas temos uma guerra interna contra o narcotráfico. Portanto nada mais justo que as Forças Armadas sejam usadas para montar guarda em penitenciárias onde não existe ordem, respeito pelos funcionários e não recupera detentos. Apenas facções de criminosos no comando. Nossa guerra não é fora e sim dentro do País e se não usarmos os bilhões que são gastos anualmente para manter nossas Forças Armadas, melhor transformá-las em guarda de trânsito ou algo semelhante.

Beatriz Campos

