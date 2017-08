Nos EUA, Marcus Melo destaca busca por parceria

QUADRO DESTAQUE

Na agenda a ser cumprida nos Estados Unidos em busca de recursos e parcerias para Mogi das Cruzes, o prefeito Marcus Melo (PSDB) participa hoje de seminário sobre negócios no Fairfx County Economic Development Authority. Ontem, em acompanhou reuniões e palestras sobre temas como desenvolvimento regional e inovação tecnológica, em Washington. O chefe do Executivo mogiano viaja ao lado do prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, e de um grupo de empresários brasileiros – todos interessados em captar investimentos e conhecer novos métodos de gestão.

“Nossa agenda começou às 6 horas da manhã desta terça-feira e cumprimos uma sequência de reuniões e palestras, ouvindo especialistas americanos sobre temas interessantes para nós, como os fatores de sucesso do desenvolvimento regional, parcerias e formas de firmar parcerias público-privadas de sucesso. A legislação norte-americana é diferente da brasileira, mas mesmo assim ouvimos ideias que podem ser colocadas em prática, pois são inovadoras e criativas, além de oferecerem excelentes resultados práticos”, disse Melo.

Melo esteve no Center of Innovate Technology (CIT), uma corporação sem fins lucrativos fundada em 1985 que estuda e cria ambientes favoráveis para o desenvolvimento da economia de base tecnológica, com o objetivo de acelerar a inovação, a imaginação e as novas gerações de empresas de tecnologia. A Missão Internacional nos Estados Unidos foi organizada pela Prefeitura de Guarulhos.

O principal evento da programação, porém, acontecerá amanhã, quando haverá reunião no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – que tem, entre seus objetivos, oferecer investimentos e recursos para projetos de melhoria de infraestrutura. Melo terá contato com executivos do banco, que é uma das principais fontes de financiamento externo para toda a América Latina. “Será uma oportunidade importante, pois conversaremos com executivos de uma instituição que investe em áreas como inclusão social, produtividade, inovação e integração econômica, eixos de atuação do BID na atualidade”, observa.

O prefeito leva na bagagem um rico material de divulgação sobre Mogi das Cruzes, como cartilhas e folhetos, todos produzidos em inglês, com informações detalhadas sobre a Cidade – localização estratégica, importância econômica e presença de mão de obra qualificada, entre outros. O material será encaminhado a possíveis investidores, com a meta de atrair recursos e eventuais parcerias público-privadas.