Nomes de ruas

Perseu Gentil Negrão

Tentei trabalhar sexta-feira à tarde, mas não consegui. É que, para variar, o “site” do Tribunal de Justiça de São Paulo estava inoperante. Explico para os “leigos”: grande parte dos processos é pelo sistema digital, que, volta e meia, apresenta falhas. A “coisa” pública sempre bem gerida.

Liguei a televisão e aprendi uma nova receita com os pizzaoilos do Tribunal Superior Eleitoral. Alguns ministros, para justificarem a improcedência da ação, criaram uma absurda questão processual. Isto é, deram mais importância ao cavalo do que ao general. Cansei de assistir ao velório da prova viva e me recusei a ver o caixão ser enterrado (parafraseando o Ministro Herman Benjamin, meu ex-colega no Ministério Público de São Paulo).

Assim, decidi escrever a respeito de amenidades.

Dias atrás li que o Senado Federal aprovou um projeto de lei que altera o nome do Aeroporto de Congonhas, para Aeroporto Freitas Nobre. Lembrei de um ditado caipira: “Quem é esse seu Eustáquio?”. Procurei a respeito do tal “Eustáquio” e descobri que foi um deputado, que utilizava bastante o aeroporto, daí a merecida homenagem.

Dormi com “esse barulho” na cabeça. No dia seguinte, fui a São Paulo, pela Rodovia Mogi-Dutra (Rodovia Pedro Eroles). Em seguida, peguei a Via-Leste, perdão Rodovia dos Trabalhadores. Não! Rodovia Ayrton Senna da Silva. Transitei um trecho na Marginal do Tietê (Morvan Dias de Figueiredo). Pensei em chegar no centro pela Radial Leste (Avenida Alcântara Machado). No entanto, o “Waze” mandou que eu fosse pela Avenida Tiradentes (ou Santos Dumont?). Não deu muito certo, havia um congestionamento no Túnel do Anhangabaú (Túnel João Paulo II). Na volta a “mocinha” do GPS queria que eu pegasse o “Minhocão” – Elevado Costa e Silva, atualmente Elevado João Goulart.

Fiquei imaginando o que aconteceria se um deputado francês tivesse a ousadia de querer alterar o nome da “Avenue des Champs-Élysées; ou, então, se o “ponderado” presidente dos Estados Unidos quisesse mudar o nome da Quinta Avenida em Nova Iorque.

Considero um absurdo as constantes mudanças de nomes de logradouros públicos. Penso que as denominações somente poderiam ocorrer através de plebiscitos.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo