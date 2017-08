Silene

Next Karluze e Roberto Mello marcaram presença na Noite do Yakissoba, comandada por Inês e Luiz Cezar Veiga, no salão do Clube Náutico Mogiano. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria do Carmo Reipert e Selmo Roberto dos Santos foram degustar o tradicional prato. (Foto: Elton Ishikawa)

Regina e Célio Campos entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Marcelo e Patrícia Camilo também presentes ao encontro que contou ainda com outras opções da cozinha oriental. (Foto: Elton Ishikawa)

Mateus Dias de Siqueira, Amanda e Miguel Trandafilov pelo salão social do Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

O presidente do Clube Náutico, Marcos Furlan, na companhia de Vitor e Verônica, Andrea e Amanda Furlan e Nivaldo Pinheiro. (Foto: Elton Ishikawa)

Verão VZ

Vitor Zerbinato apresenta a sua coleção Verão 2018 da VZ durante happening que acontece no próximo dia 8, às 20 horas, na Arquitettá Casa e Design no Mogi Shopping.

Festival

A Secretaria Municipal de Cultura está com as inscrições abertas para o FESTEMC 2017 – 4º Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes, que acontece no período de 18 a 29 de setembro, no Theatro Vasques. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 18, online ou no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros n.o 360, no Centro Histórico.

Stand up

Em cartaz no Teatro Vasques nesta sexta-feira, o espetáculo de Stand up que será apresentado por Jonathan Nemer, às 20 horas.

Festa das Cerejeiras

Tem inicio hoje a 39ª Festa das Cerejeiras do Parque do Carmo, promovida pela Federação de Sakura e Ipê do Brasil. A festa acontece até domingo, no Parque do Carmo, na Avenida Osvaldo Pucci, s/nº, em Itaquera, que abriga o Bosque das Cerejeiras, com mais de 4 mil pés da espécie, totalmente floridos nesta época. Ainda por lá, um palco com atrações culturais e praça de alimentação com a deliciosa culinária japonesa.

Sautoirs

Tendência para as noivas, em noivados e cerimônias de casamento civil, é trocar os colares curtos e gargantilhas por sautoirs, correntes compridas de ouro arrematadas por pingentes e medalhas nas pontas, marca registrada da Foundrae, grife nova-iorquina de jóias criada há dois anos pela cofundadora da Rebecca Taylor, Beth Bugdaycay. Os preços vão de US$ 1.750 a US$ 8.795.

Nats 04

Diomar Ackel Filho, Carina Kazumi Kimura, Catia Kaori Kimura, Maria Amparo Justo, Miguel Angel Garcia, Denise Maria Felipe Cardoso