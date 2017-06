Sem categoria

Celso e Elizaura Barison os anfitriões da 24ª. Noite do Sukiyaki–Luiz Miyatake. (Foto: Elton Ishikawa)

Josy e Odair de Souza entre os colaboradores do encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

José Wilson e Márcia Grillo foram prestigiar a iniciativa da Loja Maçônica Cruzeiro do Itapeti. (Foto: Elton Ishikawa)

Luiggi, Luiz e Katlen Amabile clicados nessa noite de benemerência. (Foto: Elton ishikawa)

Marco Antonio e Regina Zatsuga pelo salão da Associação de Rotarianos. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, as presenças de Ruy, Rosana, Lucas e Thais Novaes. (Foto: Elton Ishikawa)

Ordenação Sacerdotal

O padre Dorival Aparecido de Moraes, pároco e reitor do Santuário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, comemora os seus 32 anos de Ordenação Sacerdotal com Missa em Ação de Graças que será celebrada no logo mais às 19 horas.

Cidadã Mogiana

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, presidida pelo vereador Carlos Evaristo da Silva, marcou para a noite de hoje a sessão solene de entrega do Título de “Cidadã Mogiana” a Rosania Morales Morroni, que será realizada às 20 horas, na Sede do Poder Legislativo.

Subimpério

Como acontece tradicionalmente, será aberto hoje, às 20 horas, o Subimpério da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2017, montado no hall de entrada de O Diário, na Rua Ricardo Vilela, 658.

Quermesse

A quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, montada no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, prossegue até domingo com estandes de artigos religiosos, tenda cultural, bingo e além de barracas variadas comandadas por 23 entidades e paróquias, que comercializam quitutes como churrasco, pastel, salgados, e doces típicos, além do tradicional o afogado e caldos. Ainda por lá, uma área destinada para a diversão da criançada, no parquinho.

Rare Teas

Ervas preciosas originárias da China, Japão e da Índia inspiraram os seis perfumes da Rare Teas, a nova e sofisticada coleção da Jo Malone, que acaba de desembarcar no Brasil, a R$ 1.350, Para a composição, foram escolhidas as ervas Silver Needle, Darjeeling, Jade Leaf, Oolong, Midnight Black e Golden Needle, que imperam na linha assinada pelo perfumista Serge Majoullier, que vem acondicionada em frascos mais alongados e com tampa arredondada metálica preta, feita especialmente para a coleção.

