Noite de Pizza

Next O padre Dorival de Moares, devidamente acompanhado por Rosana e Ruy Novaes, reuniu seleto grupo para uma descontraída noite de pizzas. (Foto: Elton Ishikawa)

Entre as presenças, Penha e Henrique Borenstein. (Foto: Elton Ishikawa)

Lucas e Thais Novaes também presentes pelo encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

osé Antonio Cuco Pereira e Marcus Melo clicados pelo espaço gourmet do Arrumando a Casa. (Foto: Elton Ishikawa)

Chico Brandão, Osmar Santos e Fred Rezende dividindo o simpático clique. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Ivo, Lucimara e Maria Bueno Ferraz. (Foto: Elton Ishikawa)



Padre Vicente

O Instituto Pró+Vida São Sebastião comemora os bem vividos 89 anos de seu fundador, o padre Vicente Morlini, com Missa de Agradecimento, Homenagens e Orações que será celebrada neste sábado, às 15 horas, na Igreja São Sebastião, na Rua Pedro Paulo de Carlo, 357.

Stand up

Em cartaz logo mais, às 20 horas, no Teatro Vasques o Stand up Comedy Mogi, “Viagem aos Anos 80”, que será apresentado por Marcio Pial e o Dj Pantera. Ingressos na bilheteria do teatro.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Wilson Godoy Toledo, que está comemorando mais um ano de vida neste sábado. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns!

Oscar

Marcada para o próximo dia 26, a 89ª edição dos Academy Awards, a cerimônia do Oscar 2017, que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood realiza no Teatro Dolby, em Hollywood, na Califórnia, nos Estados Unidos, para premiar os melhores atores, diretores e técnicos. Concorrem ao prêmio de melhor filme, A Chegada, Até O Último Homem, Um Limite Entre Nós, Estrelas Além Do Tempo, Lion – Uma Jornada Para Casa, Moonlight – Sob A Luz Do Luar, La La Land – Cantando As Estações, A Qualquer Custo, Manchester À Beira-mar. A cerimônia deste ano será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel.

Aniversários (4)

Sandra Alves Santana, Vanir Melo Cardoso, Ronaldo Romeiro, Eliana Brito Vedramini, João Cardoso Pereira Neto, Maria Pacifica Ribeiro, Silvana Franco dos Santos, Mario Jaldi Kodama, Maria Aparecida Fernandes Ribeiro, Joaquim Pereira Campos, Wilson Godoy Toledo