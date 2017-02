Noite Clube Náutico

Silene

Ainda por lá as presenças de Aender e Andressa Mendonça e Maria Andrea Costa. (Foto: Elton Ishikawa)

Lucia Helena e Osvaldo Gonçalves também pelo Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Andrea Nagatani e Marli Cheida entre as convidadas da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

José Ferdinando e a anfitriã do encontro, Rosania Morroni. (Foto: Elton Ishikawa)

O presidente do Náutico, Marcos Furlan, e Vanessa Furlan. (foto: Elton Ishikawa)

Ângela Fernandes, Telma Janso e Adriana Cupello clicadas pelo encontro dançante que movimentou o Clube Náutico Mogiano em torno dos professores e servidores da área da educação. (Foto: Elton Ishikawa)

No Terminal Central

Continua aberta a visitação até o próximo dia 13, no Terminal Central de Mogi das Cruzes, a mostra “Eu Grito”, que reúne uma coletânea de mais de 100 fotografias produzidas por alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, da Universidade de Mogi das Cruzes, inspiradas no quadro O Grito, de Edvard Munch.

Exposição

Em São Paulo, com curadoria de Denise Mattar, será aberta hoje, no Espaço de Exposições do Sesi-SP, na Avenida Paulista, 1313, a exposição “Mary Carmen Matias – Modulações”, que irá apresentar 26 obras inéditas que resgatam a arte da escultura de forma contemporânea e criativa assinadas pela artista. A mostra poderá ser conferida diariamente, das 10 às 20 horas, até o dia 19 de março.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Walter Cruz Sweenson, que está comemorando mais um ano de vida nesta quinta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns!

Kit Melissa

A Melissa em parceria com o estilista Fernando Cozendey criou o seu tradicional kit de Carnaval para 2017. Composto por body e uma versão especial da Melissa Sac Bag , inspirados na vaquinha símbolo do conceito 100% Real Plastic da marca, indicação da não-utilização de materiais de composição animal. O lançamento em edição limitada estará à venda na Galeria Melissa São Paulo, no Clube Melissa Ipanema e no e-commerce da label por R$750.

Aniversários (2)

Sarah Máximo Ribeiro, Janice Ito Santiago, Glacos Miranda Arantes, Helena Bueno Espanha, Wanderley Martins Lopes, Walter Cruz Sweenson, Ieda Bonelli Amendola, Marilena Tango, Maria Carmem Paiva, Joaquim dos Santos Reigota, Massayuki Taue, Helena Maria do Carmo Pinto Quintas, Maria Tereza Guimarães, Ernesto Otto Stock Filho, Luiz Eduardo Mendonça Marrano