‘Noite Alternativa’ terá quatro shows em Mogi

Caderno A - Capa

Neste domingo, quatro shows movimentam mais uma edição da Noite Alternativa, projeto voltado à divulgação de grupos autorais de Mogi das Cruzes e Região. A iniciativa é da banda Bruxos Modernos com o apoio do Mais Brasil, que recebe os artistas em seu palco.

Nesta 18ª Noite, além da apresentação dos anfitriões, com seu acid-blues brasileiro, o evento contará com a banda suzanense de rock nacional Nitronica, as canções de multi vertentes musicais de Bruno Seitras e sua banda e a Indaiz (junção das palavras Indomável e Raiz), grupo de reggae engajada em questões sociais, originária da capital paulista.

O projeto, iniciado em 2014, vem se expandindo ao longo do tempo e, além da região do Alto Tietê, bandas da capital e até do interior de São Paulo já vieram somar neste evento mensal. A proposta dessa espécie de mini-festival é abrir espaço e estimular os artistas autorais que querem mostrar seu som e transmitir sua mensagem.

A violonista e vocalista do grupo idealizador do projeto, Bianca Torelli, salienta que a ideia é agregar outras expressões artísticas a cada edição do evento, numa tentativa de contribuir, de maneira mais abrangente, com a cultura local.

“Isso está sendo feito graças a muito trabalho, insistência, resistência e dedicação, contribuindo efetivamente para o fortalecimento da cena autoral não só de bandas, mas de artistas em geral, já que, além das apresentações musicais, trazemos desenhistas, artistas plásticos, grupos de teatro e exposições fotográficas para compor a Noite Alternativa”, destaca.

Segundo ela, os eventos, aos poucos, estão ganhando público e cada vez mais credibilidade. “Muitos artistas hoje nos procuram, querendo saber como funciona, se podem participar. Isso, para nós, é o melhor que poderia acontecer, já que o intuito é, além de divulgar trabalhos autênticos e originais, promover uma grande confraternização e rede de contatos entre as bandas de diferentes cidades, para que todos possam tocar em cada vez mais lugares. Nesse evento, já somamos mais de 40 bandas participantes, sem contar outras expressões de arte”, completa.

SERVIÇO

Noite Alternativa #18

18 de junho (domingo)









19 horas

R$ 5,00

Mais Brasil Bar

Rua Engenheiro Gualberto, 199, Vila Industrial