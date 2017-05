Noitada dançante

Silene

Next Márcia e Antonio Batista Hora pelo Clube Náutico em mais uma de suas concorridas noitadas dançantes. (Foto: Elton Ishikawa)

Airton Brandão e Lucimara Pan prestigiaram o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Entre os assíduos freqüentadores, Laura e Mathias Tomasulo. (Foto: Elton Ishikawa)

Rodrigo Schaich de Almeida e Sandra Mara Souza de Almeida curtindo a noite em grande estilo. (Foto: Elton Ishikawa)

Celú Campolino e Valter Haller também presentes pelo Clube do Patinho. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá as presenças de Antonio Lúcio e Mariângela Lima. (Foto: Elton Ishikawa)

Enfermagem

A Universidade Braz Cubas dá inicio hoje, às 19 horas, a Semana da Enfermagem, que prossegue até quinta-feira, no Auditório VIP do campus da Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1233, no Mogilar. Na programação do encontro, destinado a estudantes e profissionais da Saúde, palestras, mini-cursos e apresentações de trabalhos acadêmicos. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite para palestras, e R$ 20 para os minicursos, que precisam de inscrição prévia. Informações pelo enfermagem@brazcubas.br

Subimpério

Será aberto hoje, às 15 horas, o Subimpério da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes de 2015, que será montado na sede da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco, na Rua Padre João, 231. Por lá, o subimpério, poderá ser visitado de segunda à sexta-feira, das 14 às 17 horas. Este ano, a Festa do Divino acontece no período de 25 deste mês a 4 de junho, sob o comando dos festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.

Table Time

O Chef Gustavo Torres, também à frente do L’Atelier, o principal restaurante do WTC Hotel, especializado em cozinha mediterrânea, inaugura nesta terça-feira, o novo restaurante Table Time, no Sheraton São Paulo WTC Hotel. Além de um cardápio requintado com toda a qualidade de um hotel cinco estrelas, o novo espaço, restaurante, que irá sediar eventos sociais, gastronômicos e corporativos, além de shows e música ao vivo, fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9 às 23 horas, e sábados e domingos, das 11 às 23 horas.

Nats 16

