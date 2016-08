No primeiro programa de tevê, declarações de amor a Mogi

Comentários (0) Informação Like

Declarações explícitas de amor a Mogi das Cruzes marcaram o primeiro programa dos candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes, Gondim Teixeira (SD) e Marcus Melo (PSDB), durante a tarde de ontem, na televisão. Isso porque, a exemplo do que aconteceu no rádio, pela manhã, Miguel Bombeiro (PMN) não apareceu. Gondim abriu o programa percorrendo a Cidade de carro e dizendo que 90% da população já o conhecia, quem sabe para justificar o fato de haver deixado de lado a apresentação formal da estreia. Foi o primeiro a falar “numa relação de amor” entre Mogi e Gondim. Procurou mostrar sua proximidade com a comunidade dizendo que vai à feira e à missa todo domingo, tem seu consultório no Município, que ele confessa ter vontade de administrar, logo depois de voltar a falar no “amor por Mogi”. Olhos arregalados, falou do que considera as necessidades na área da saúde, sua especialidade, destacando um pronto-socorro 24 horas para Braz Cubas e a creche para idosos, que hoje existe com o nome de Centro-Dia. Foi filmado em três pontos diferentes da Cidade para mostrar que dará a mesma atenção ao Centro, bairros e distritos. Com mais tempo de tevê, o programa de Marcus Melo começa com imagens da Cidade e a voz, em off, do prefeito Marco Bertaiolli (PSD) falando da empolgação de levar sua administração até o fim, na certeza de que será sucedido por alguém capaz de dar continuidade ao seu trabalho. E à medida que ocupa a tela, começa a falar sobre o trabalho de seu candidato. Fala de sua “verdadeira paixão por Mogi”, enquanto a música de fundo fala em “seguir sempre em frente, pois nossa gente tem Mogi no coração”, ou então “quero Marcus Melo para acelerar/ o que foi bom não pode parar”. O candidato aparece, enfim, e opta pela apresentação formal, afirmando que nunca foi político, até descobrir que poderia usar a política para mudar a vida das pessoas para melhor. Diz que teve apoio da família para se candidatar e busca passar a imagem de experiência por ter sido uma espécie de braço direito do atual prefeito nos oito anos de mandato. Bertaiolli está volta para dizer que ele e o candidato estão filiados ao mesmo partido, que se chama Mogi das Cruzes. E sempre explorando belas imagens da Cidade, o programa termina. Novidades? Nenhum dos dois apresentou, quem sabe guardando munição para a temporada de programas que virá por aí. De início, um programa morno. Como morna tem sido a campanha até aqui.

Ausência

Os adversários não perdoaram o fato de o primeiro dia do horário eleitoral no rádio, na manhã desta sexta-feira (26), não ter apresentado a propaganda do prefeiturável Gondim Teixeira (SD), nem dos candidatos a vereador de sua coligação. “Se ele não consegue administrar um programa de rádio, como pode querer administrar uma Cidade?”, era a pergunta – maldosa, evidentemente –, que se ouvia nos corredores da Prefeitura de Mogi. Miguel Bombeiro (PMN) também não usou o tempo da manhã nas rádios.

“Eu Me Movo”

O paratleta de Mogi, bicampeão paralímpico de bocha adaptada, Dirceu Pinto, ao lado da recordista mundial Verônica Hipólito, do atletismo, protagonizaram o primeiro episódio da série Eu Me Movo, do SporTV, que conta como dez paratletas se tornaram especialistas em provas de alto rendimento. Dirceu teve algumas de suas cenas gravadas no Ginásio Paradesportivo de Mogi, no Rodeio, que é dirigido por ele, onde são formados centenas de paratletas da Cidade e Região.





Apoio

O vereador Protássio Ribeiro Nogueira (PSD) esperava dar o “pontapé inicial” para sua candidatura à reeleição, ontem à noite, num evento na Rua Doutor Deodato Wertheimer, onde iria reunir familiares e apoiadores e era esperada a presença do prefeiturável Marcus Melo. Além de suas bases tradicionais, Protássio ganhou um apoio de peso no pleito deste ano: o amigo Olimpio Tomiyama (PMDB), que não concorre à reeleição, prometeu indicá-lo para seu eleitorado cativo.

Lançamento

Hoje será o dia do lançamento da candidatura à reeleição do vereador Claudio Miyake (PSDB). A reunião com ato político está marcada para as 15 horas, no comitê de campanha do tucano, localizado à Rua Adelino Torquato, 185, nas proximidades do Clube de Campo de Mogi.

Frase

Se ser político é reclamar das injustiças. Então, eu sou político.

Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré (1909-2002), poeta popular, compositor, cantor e improvisador brasileiro