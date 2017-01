No fim de semana, polícia registra quatro homicídios em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

A Polícia Civil registrou no domingo mais dois assassinatos praticados em Mogi em apenas 15 dias. Uma execução foi cometida no Bairro do Botujuru, a segunda no Bairro São Lázaro, altura do km 68, da Mogi-Bertioga, e os outros dois homicídios, na frente de um bar, na noite deste sábado, na Rua Apaloza, em César de Souza. No local, foram mortos a tiros, em meio a uma briga, Vinicius Augusto da Silva, de 16 anos, e Adner Raul Cristovam, de 21 anos.

Na confusão, o pedreiro Vanderson Aparecido da Silva, de 33 anos, foi agredido a pauladas e devido aos ferimentos foi socorrido ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. Ele compareceu na tarde de ontem ao Setor de Homicídios de Mogi para dar o seu depoimento, conforme determinou o delegado titular Rubens José Ângelo.

Ao falar a O Diário, ele explicou que chegou no bar e logo foi atacado pelo seu enteado Vinicius. “Ele queria saber o que eu estava querendo e por que iria falar para a mãe dele sobre a presença dele no bar. Eu não entendi; outros entraram na conversa e começou a confusão. Não sei quem começou a atirar”.