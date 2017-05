No fim de semana, Mogi registrou três agressões e dois estupros a mulheres

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Nem mesmo a ação da Justiça impede que sejam praticadas agressões contra mulheres. No último final de semana, a Polícia Civil registrou três casos no Distrito Central e outro em Braz Cubas.

A designer Amanda da Silva, de 24 anos, disse na Delegacia que foi agredida pelos seus pais Terezinnha e Sérgio da Silva. Ela foi a primeira a ser agredida, no final da tarde de sábado, em César de Souza; depois duas irmãs, de 2 anos e 4 anos, teriam sido estupradas, em Mogi; e Kátia Fidelis, de 43 anos, sofreu lesões em casa, no Jardim Camila, depois de discutir com o marido bêbado, Sidney Ferreira, de 41 anos, já na madrugada de domingo. Outra ocorrência de violência doméstica foi atendida no 2º DP, em Braz Cubas.

Enquanto isso, a equipe do Garra, com Osni Dias e Edson Britinho, prendeu Marcelo Rodrigues, de 30 anos, na Vila Natal, por inadimplência de pensão alimentícia, assim como Edvaldo Santana, de 31 anos, no Alto do Ipiranga, pelo crime de violência doméstica. Ele está com a prisão preventiva decretada pela Justiça.