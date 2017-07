No feriado de Santana, mogianos lotam os parques de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O lindo dia de sol no feriado de Santana, padroeira de Mogi, estimulou as pessoas a saírem de casa para passear. Os três parques públicos permaneceram movimentados no dia de ontem. Havia crianças por todas as partes brincando, jovens praticando esportes, adultos e idosos também aproveitaram o dia de lazer para praticar atividades físicas e curtir a natureza.

Como nesta data também é comemorado o Dia dos Avós, muitos deles fizeram questão de passar algumas horas de lazer com os netos. Esse foi o caso do casal de aposentados Tânia e Edvair Bogiane, que passaram a manhã se divertindo com os netos Sophia (6 anos), e Matheus de (2 anos) no Parque da Cidade, localizado no Parque Santana

“Esse parque é melhor no que se refere à infraestrutura e opções para os visitantes. A Cidade ganhou muito com esse espaço público de lazer bem no centro. Esse é um dos programas preferidos das crianças que adoram brincar aqui”, disse a vó. Na opinião do avô, o único problema do local é a “falta de manutenção permanente”. Segundo ele, a Prefeitura deveria ficar mais atenta para repor os brinquedos quebrados, tapar buracos e cuidar sempre da estrutura.

A manicure Elaine Cristina de Oliveira convidou as irmãs para passarem algumas horas no local, colocar a conversa em dia, enquanto o filho Pedro Henrique brincava no Parque da Cidade. Para ela, além da infraestrutura e opções para todas as faixas etárias, o espaço também é considerado “muitos seguro”. A costureira Lucimeire de Souza conta que chegou bem mais cedo com a filha Rafaela, de 10 anos, para conseguir um quiosque e aguardar o resto da família para um piquenique. Ela conta que é frequentadora assídua do local, onde realiza caminhadas.

O mais movimentado de todos os espaços, o Parque Centenário estava muito colorido. Havia pipas no ar, crianças brincando por todos os lados, patos no lago, cachorro, casais namorando, grupos de jovens reunidos ouvindo músicas, pessoas fazendo caminhada. Entre os frequentadores também estava o casal de aposentados Maria Aparecida e Jorge Kalil Barak, que foram até lá para levar o único neto, Murilo (6 anos). “Muito importante trazê-lo em um lugar tão bonito, onde ele pode ter contato com a natureza e com o verde”, disse ela. Na avaliação do avô, poder passar esses momentos com o neto “é muito gratificante e faz muito bem para as duas partes”. O operador de máquinas Cléber Fernandes de Campos levou a filha Nadla (10 anos) para andar de patins. A enfermeira Jéssica Alves Ribeiro foi passear com a filha de Heloisa de 10 meses.

O operador de máquinas Uelson Ferreira de Oliveira e a auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Greice Cabral de Souza, levaram a filha Gabriela (2 anos) e a sobrinha Rayssa (10 anos) para passear no Parque Leon Feffer, o mais vazio dos três neste feriado. “O mundo está muito tecnológico e essa é uma forma de tirar as crianças da frente da televisão, do computador e do celular para que possam brincar ao ar livre, interagir e ter mais contato com a natureza”, comenta ele.

Esse também foi o objetivo do funcionário público e professor de Educação Física, Reginaldo Pimentel, que levou os sobrinhos adolescente para curtir os últimos dias de férias no Leon Feffer.