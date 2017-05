No Dia da Indústria, diretor do Ciesp diz é o pior momento vivido pelo setor

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Nos últimos três anos, o parque industrial da Região do Alto Tietê extinguiu 20% dos postos de trabalho gerados pelas duas mil empresas de setores variados. É a fatura amarga da instabilidade política e econômica paga pelos desempregados e que aflige as 15 mil pessoas ainda detentoras da carteira assinada. No Dia da Indústria, numa entrevista por e-mail, o diretor regional do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro da Silva, classifica esse como o pior momento vivido pelo segmento. E afirma que, mesmo com um olhar otimista, “a retomada da atividade industrial vai demandar tempo”. Quanto tempo? Impossível prever. Às incertezas sobre o futuro da política nacional, ele acresce que, para além da gravíssima crise política, a atividade industrial tem antigos problemas concretos e complexos, que exigirão as reformas trabalhista, previdenciária e tributária. “Não é de hoje que (a indústria) enfrenta dificuldades em razão de fatores como alto custo, baixa produtividade e carência de inovação”. Apesar desse quadro, Caseiro observa conquistas importantes, como a sobrevivência do parque industrial. “É aquela história, administrar na época da bonança é fácil”, compara. Sobre o que sobrará desse período marcado pelo combate à corrupção política e o escrutínio de grandes complexos empresariais envolvidos em negócios ilícitos, Caseiro professa: “Os reflexos positivos ocorrerão principalmente se as empresas investigadas atualmente forem punidas de forma exemplar e que a fiscalização seja uma coisa permanente”. Eis a entrevista na íntegra:

O Dia da Indústria ocorre em meio a esse tsunami político, arrastado pelos desdobramentos de operações de combate à corrupção que influenciam o futuro político e econômico do País. Há motivos para comemorar?

Realmente, se a análise for em cima da produtividade e da lucratividade, fatores que refletem diretamente no item emprego, não há o que se comemorar. A indústria nacional vive, nos últimos três anos, o seu pior período. Por outro lado, é preciso parabenizar as indústrias por conseguirem se manter com as portas abertas diante desse cenário totalmente adverso. O esgotamento de medidas como banco de horas e layoff demonstra que as indústrias seguraram o máximo que podiam seus funcionários e as demissões vieram quando não havia mais alternativas. A maioria das indústrias está trabalhando no limite, mas sem jogar a toalha. Só isso já é motivo para comemorar porque se a indústria desistir de vez, a situação econômica do País, e principalmente das cidades, vai se agravar muito.

Qual é a avaliação do setor diante desse quadro?

Historicamente, a indústria sempre pagou os melhores salários e está entre as principais geradoras de impostos, o que justifica a sua importância na pirâmide econômica nacional. Mas não é de hoje que enfrenta dificuldades em razão de fatores como alto custo, baixa produtividade e carência de inovação, que comprometem a competitividade da indústria nacional frente aos concorrentes externos. A crise econômica só agravou e deu maior visibilidade a esses problemas. O empresariado, em sua maioria, tem feito a sua parte e tirado leite de pedra, mas a sobrevivência da nossa indústria, com o advento da quarta revolução (a Indústria 4.0), exige medidas de âmbito nacional, como as reformas trabalhista e tributária, além da redução de juros, melhoria da oferta de crédito, incentivo para inovação e pesquisa e investimentos em educação, na formação dos brasileiros. Não é demagogia. Basta comparar com os nossos principais concorrentes para identificar onde estão os problemas. Mas em vez de fazer isso, o que estamos vendo no País é uma guerra política. Que demonstra a total falta de preocupação dos nossos governantes com o futuro dos brasileiros. Mesmo sendo otimista, é preciso ter o pé no chão de que a retomada industrial vai demandar tempo.

Na opinião do senhor, como está se saindo a indústria em meio a esse cenário de profunda instabilidade política e econômica? E a indústria regional, que lições tira desse momento?

A indústria está sobrevivendo, mas a continuar essa situação não sabemos até quando será possível. O Alto Tietê tem um dos mais importantes parques industriais do Estado de São Paulo, com cerca de duas mil empresas, mas que retraiu 20% do seu quadro de funcionários nos últimos três anos (15 mil demissões). A crise, em especial essa que é uma das mais longas da história, obrigou as empresas a adotar medidas extremas, mas que também são benéficas e com certeza serão perpetuadas. Foram implantadas ações para reduzir custos, otimizar produção e melhorar resultados. Os empresários olharam mais para dentro das fábricas. É aquela história, administrar na época da bonança é fácil, mas o verdadeiro gestor se conhece nas dificuldades. Então, certamente todos sairão mais preparados dessa crise. Além disso, a atual situação demonstrou a importância da união dos empresários, seja para lamentar, mas, principalmente, para buscar soluções.

Nós temos acompanhado, nos últimos anos, movimentos integrados de entidades como a Agestab, que reivindica melhorias para o polo industrial do Taboão. Qual é o peso da defesa de interesses como esse que reflete diretamente na atração e manutenção de indústrias no Alto Tietê? As políticas públicas desenvolvidas nas prefeituras da Região atingem os objetivos do empresariado – de gerar negócios – e da sociedade – de promover empregos e impostos? O Ciesp sempre foi um grande defensor dos interesses da indústria e está junto com a Agestab na reivindicação de melhorias para o Taboão. A entidade foi uma das que liderou a luta da Cidade contra a instalação do aterro sanitário no próprio Taboão, bandeira essa que acredito ser um dos principais exemplos de defesa da indústria, já que a implantação de um lixão mataria o desenvolvimento daquela região. Agora, uma das grandes lutas do Ciesp é para a construção do novo acesso ao Taboão. Não há dúvidas de que a abertura de um ramal direto da Rodovia Ayrton Senna vai melhorar a logística do polo industrial e torná-lo ainda mais atrativo. O investimento em infraestrutura é um dos pilares para uma política industrial eficiente.

Quais são os pontos positivos e negativos observados pelo Ciesp na política industrial do Alto Tietê?

Reconhecemos a dificuldade financeira dos governos, mas é preciso que também se enxergue os benefícios que a expansão industrial gera para a cidade. O Ciesp, no final de 2016, entregou ao prefeito Marcus Melo uma pauta com as principais reivindicações do setor industrial de Mogi das Cruzes e temos mantido um diálogo para avançar na solução de problemas que comprometem a atividade empresarial, assim como em ações para fomentar a expansão industrial. Temos atuado em conjunto com Mogi e com as demais prefeituras da Região.

Quais foram os setores mais exigidos com a redução do consumo de bens, imposta pelo desemprego em massa, e quais são as perspectivas futuras para as plantas industriais mais impactadas, citando como exemplo, as unidades que reduziram quase a totalidade da operação na Região, como a Gerdau?

Dos setores presentes no Alto Tietê, os mais impactados foram metalurgia (o setor reduziu o nível de emprego em 67%); equipamentos de informática /produtos eletrônicos (35%); celulose/papel (10,44%) e artefatos de couro (10%). Alguns desses já começaram a dar sinais de recuperação, mas mesmo com a economia totalmente favorável, vai demorar muito para que voltem aos patamares anteriores a crise. Quando se fala na recuperação dos empregos, então, o tempo a ser considerado é maior ainda. O futuro de algumas plantas industriais depende da retomada do mercado, de medidas macroeconômicas e também da estratégia das próprias empresas.

Uma das características destacadas sobre o polo do Alto Tietê é a diversidade da indústria. Em que medida, esse fato, é positivo nesse atual momento?

A diversidade, sem dúvida, é um dos grandes diferenciais da Região e a razão para que o índice de emprego do Alto Tietê não estivesse ainda pior. Imagine se tivéssemos apenas indústrias metalúrgicas, quantos não seriam os desempregados hoje, já que o setor reduziu em mais de 60% o seu quadro de funcionários? O reflexo disso no comércio e no setor de serviços seria gigantesco. A diversidade permite um maior equilíbrio porque mesmo na crise, temos alguns setores (alimentos, por exemplo) que estão com bom desempenho e isso acaba compensando aqueles que estão muito ruins.









As denúncias em destaque na atualidade colocam em evidência a necessidade de mudanças em culturas enraizadas no mercado brasileiro, e expostas pelas operações contra a corrupção no Brasil. Um dos reflexos disso é a adoção das medidas abrigadas no termo que começa a se tornar mais conhecido, o complaince, que visa reduzir as margens para a criação de lobbies, favorecimentos, tráfico de influências. Qual é a importância desse momento para o futuro das relações empresariais no País?

Quero acreditar que os últimos acontecimentos vão inibir a prática da corrupção no Brasil, mas não será de uma hora para outra porque, como você mesmo coloca, são práticas arraigadas na cultura nacional e qualquer mudança cultural demanda tempo. Os reflexos positivos ocorrerão principalmente se as empresas investigadas atualmente forem punidas de forma exemplar e que a fiscalização seja uma coisa permanente. Há de se levar em conta também que o próprio mercado mundial está cada vez mais exigente e sem espaço para isso.

Dois assuntos importantes na atualidade são as reformas da previdência e trabalhista. O que a indústria espera, a partir da definição desses dois temas?

Esperamos que essas reformas andem porque já estão ameaçadas após esses últimos acontecimentos políticos. Mas ou o Brasil tira do papel essas reformas ou fica de vez para trás, com retrocesso no pouco desenvolvimento contabilizado nas últimas décadas. No caso da Previdência, simplesmente sem a reforma em breve não haverá como pagar os aposentados. Na reforma trabalhista está a chance do Brasil reduzir a diferença que o separa dos principais concorrentes, já que é impraticável seguir regras de 70 anos atrás, que representam um grande ônus para as empresas e que não refletem a realidade atual do mercado de trabalho. Agora, não se pode esquecer da principal reforma, que é a tributária. Um dos grandes gargalos do Brasil está na elevada carga de impostos, que é uma das maiores do mundo. Implantar essas reformas é fundamental para que se possa pensar em retomada de crescimento.