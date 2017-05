No circo, a realização de sonhos mogianos

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Com pedidos de benção e proteção a Nossa Senhora Aparecida a todos os presentes, aos circos e ‘tendas de arte’ espalhados pelo mundo, Marcos Frota deu início ontem à última quarta-feira de espetáculos gratuitos oferecidos aos alunos da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes. Durante os quase dois meses na Cidade, o Circo dos Sonhos recebeu mais de 5 mil crianças, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

A primeira-dama de Mogi e presidente do Fundo, Karin Melo, comemora o número de crianças atendidas e destaca o empenho de Frota com o trabalho social. “Quando o Marcos veio à Prefeitura com a ideia de trazer o circo, nós fomos totalmente receptivos para que ele trouxesse a estrutura e aqui se instalasse. Sabendo da proposta e potencial do circo dele, falamos da possibilidade de ceder às nossas crianças algumas sessões e, por fim, ele nos presenteou com as apresentações das quartas-feiras nos horários da manhã e tarde. É um verdadeiro sonho”, enfatiza. Segundo ela, a maioria dos atendidos é de comunidades carentes da Cidade.

Parte da plateia de ontem era formada pelos alunos da Escola Municipal de Educação Especial (Emesp) Professora Jovita Franco Arouche. Os estudantes com diversos tipos e graus de deficiência, mas que em nada se diferenciaram dos demais, bateram palmas, gritaram e até se emocionaram durante cada número do Circo dos Sonhos. Alguns conseguiram assistir aos primeiros cinco minutos e precisam sair, por conta da intolerância ao barulho, muitas vezes por conta do autismo. “No entanto, estes cinco minutos de atenção deles é o resultado de anos de tratamento, o que para a gente conta muito. Em outros casos, alguns alunos conseguiram assistir ao espetáculo inteiro, então, para mim, com 27 anos de trabalho, é mais do que um sonho realizado”, se emociona a professora Kátia Aparecida Godoi. Ela lembra ainda que todos os 232 atendidos pela unidade foram convidados e que mais de 150 assistiram ao espetáculo.

Com a mão no cabelo curto, que voltou a crescer após o fim da batalha contra o câncer de mama, Zandra de Figueiredo Lices, de 68 anos, se emocionou ao falar sobre a oportunidade de assistir ao espetáculo na companhia do filho Marcos Vinícius de Figueiredo Lices, de 30 anos, portador de Síndrome de Down. “Somos duas crianças ansiosas, já que renasci há meses”, pontuou.

Durante o espetáculo e em entrevista a O Diário, Frota destacou que há alguns anos o Circo dos Sonhos não era tão bem acolhido em uma cidade como ocorreu em Mogi. “Vai ficar marcado na história do circo. Teremos sempre uma lembrança muito bonita de Mogi na nossa história”, destacou. A estrutura fica na Cidade até o próximo dia 21, sem paradeiro definido.

O amor pelo circo

Foi no papel de Henrique Romano, na novela Cambalacho (Rede Globo – 1986), que Marcos Frota conheceu o circo. O personagem se apaixonou pela vida circense ao ponto de, escondido da mãe, Cecília (Rosamaria Murtinho), investir o dinheiro da faculdade em um curso de trapezista. Na ficção, o emprego na área logo aparece em um circo de periferia. Na vida real, ele chega cinco anos depois, em 1991, após Marcos ter carreira consagrada no teatro, televisão e até cinema. “O circo é a minha cidadania. Televisão, teatro e cinema são a minha profissão”, enfatiza.

Do trapézio em diversos circos, ele decide ter o próprio picadeiro e inaugura O Grande Circo Popular do Brasil, que mais tarde se transformou no projeto Universidade do Circo, com sede no Rio de Janeiro e seis núcleos itinerantes. Um deles, o Circo dos Sonhos. “O Brasil tem vocação para a felicidade e alegria e, independentemente das crises e dos momentos de dificuldade que a gente tem e passa, o circo vem ao encontro da energia deste País. Ainda hoje não existe algo que substitua esta união da família para vir ao circo e depois do espetáculo sair e comer um doce, uma pizza, tomar um chopp. É algo mágico”, destaca Marcos.









Atrás da coxia

Aos 3 anos, Hudson Rocha subiu a um picadeiro pela primeira vez na função de mini-palhaço e, desde então, dia após dia, dá continuidade à arte de quatro gerações de sua família dedicadas ao circo. Por detrás da coxia, a história de Rocha se mistura a de tantos outros que dedicam a vida inteira a fim de manter e perpetuar a tradição vinda do palhaço francês Tony Soirée, que preenche os espaços entre os números no picadeiro, desfazendo com trejeitos, danças e músicas o que foi apresentado anteriormente. Hoje, aos 44 anos, ele vive o palhaço Kuxixo. “Às vezes, as pessoas acham que quem está no circo está perdido, mas o circo é formado por famílias inteiras. No momento eu estou longe dos meus pais e filho, mas sempre que possível a gente se vê”, comenta.



Há também, histórias de pessoas que não tinham vínculos com a arte circense e se apaixonou ao ponto de seguir com as tendas e o espetáculo. Um desses casos é do paulista Tiago de Oliveira, de 30 anos. Aos 7 anos, na Vila Ré, ele entrou para um projeto social que oferecia oficinas de cultura e esporte para crianças carentes. Com o passar do tempo, começou a levar a sério e aos 15 anos decidiu seguir a carreira. “Bate um pouco de saudade da família. Quando estou em São Paulo as visitas ficam mais fáceis. Mas, quando o circo muda, a gente sempre vai passar uma temporada com os pais. Além disso, estou constituindo família aqui dentro”, conta.

A namorada é Brenda Krateyl, de 23 anos, oitava geração de uma família circense. Começou aos 7 anos a aprender malabares com os pés e tecido acrobático, com a ajuda da avó malabarista. “Se tiver um filho e for a vontade dele, será o maior prazer transferir esta cultura para ele”, diz.