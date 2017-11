No Centro de Bem-Estar Animal, as histórias de amor aos pets de Mogi

QUADRO DESTAQUE

LARISSA RODRIGUES

No Centro de Bem-Estar Animal, mesmo entre o sofrimento e a preocupação dos responsáveis pelos pets, o que se ouve muito são elogios. Quem utiliza o local não deixa de falar bem da equipe – começando pela recepção até o atendimento clínico. Uma das responsáveis por isso é Paola Cavallieri, coordenadora do equipamento desde a sua inauguração, em setembro do ano passado. Os contratempos, é claro, existem, mas todos os funcionários do lugar se esforçam para que sejam o mínimo possível.

De responsabilidade da Prefeitura, a clínica veterinária é administrada atualmente pela Anclivepa. O convênio permite que durante todo o dia sejam atendidos 15 animais com senha e, além deles, os que chegam em situação de emergência. Este número seja talvez a maior dificuldade do equipamento. “Quando são feitos todos os atendimentos permitidos, precisamos triar o que consideramos ou não urgência e isso é muito arriscado, porque o que não nos parece tão sério pode vir a se tornar grave e levar o animal a óbito”, comentou Paola.

Os que não conseguem uma consulta naquele momento, são encaminhados para voltar no dia seguinte. Aos 25 anos, a coordenadora é formada no curso técnico em auxiliar em veterinária e agora faz a graduação na área. Ela garante que por lá é tudo feito com muito amor, mas que eles entendem que não é possível se apegar aos pacientes. “Precisamos ser fortes, porque as notícias tristes, infelizmente, acontecem e não podemos misturar o emocional”.

Algumas pessoas levam os animais para o Centro de Bem-Estar desde a sua inauguração. A frequência faz com que já fiquem mais íntimos dos funcionários. Além disso, o agradecimento de quem vê a melhora de saúde do pet também é grande. Enquanto a reportagem de O Diário esteve no local, a equipe ganhou um bolo. “A gente ganha bastante coisa de comer, bolo e até pão com mortadela. No Natal do ano passado também ganhamos algumas lembrancinhas. Nós sabemos o quanto este hospital é importante para estas pessoas”, finalizou Paola.

Balanço

De janeiro a agosto deste ano foram realizados no Centro de Bem-Estar Animal um total de 35.700 procedimentos. Os números foram divulgados por Sylvia Maria Abrantes Gomes, diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, o qual a clínica veterinária é subordinada. Ela, que é médica, entende que o serviço é fundamental para a população.

O equipamento é destinado a animais de proprietários residentes em Mogi, com preferência para a população carente e/ou incluída em programas sociais. Mas Sylvia garante que não é permitido negar atendimento. “Não podemos fazer isso nos casos de emergência, temos que atender a todos. O serviço também é muito útil aos protetores e às ONGs”, ressaltou.

No convênio com a Anclivepa estão acordadas 100 castrações por mês. Para que o bicho passe pelo procedimento, a diretora explica: “O ideal é que o dono assista à palestra de posse responsável para fazer também o cadastro do animal, que recebe também o microchip. A castração traz muitos benefícios, porque, além de evitar a proliferação, nas fêmeas diminui a incidência de câncer de mama e ainda faz com que os mais bravos fiquem mais dóceis”.

Hoje, a clínica veterinária conta com até quatro auxiliares veterinários – que seriam os enfermeiros dos pets -, três veterinários e ainda uma recepcionista. Os animais não podem dormir por lá, mas muitos recebem tratamento contínuo e voltam algumas vezes, além disso, também podem ficar em tratamento durante todo o dia no local.









Unidade ajuda no trabalho dos cuidadores

Apaixonada pelos animais, Elza Kissner Santos conta que começou a resgatar os animais das ruas há tanto tempo, que não se lembra quando foi. Atualmente, ela é dona de dez gatos e três cachorros. Um deles, o Bruce, passava por cirurgia no Centro de Bem-Estar Animal enquanto a protetora aguardava do lado de fora.

Foi em setembro que Elza conheceu os serviços da clínica veterinária. Bruce começou então a fazer exames para passar pelo procedimento. Ela levou ainda uma gata para ser castrada antes da adoção. “Eu faço parte da Associação Protetora dos Animais e sei o quanto é difícil para todas. Não contamos com a ajuda de nenhum órgão e é feito tudo com donativos. Por isso, o Centro é muito importante”, comentou.

Nesse dia em que esteve por lá, Elza conheceu ainda uma cachorra que apelidou de Mocinha. Ela chegou sozinha ao local, com uma pata machucada e recebeu o tratamento necessário.

De emergência à consulta de rotina

A primeira vez que Simone Almeida esteve no Centro de Bem-Estar Animal foi um caso de emergência. A cachorrinha Princesa estava convulsionando quando a responsável correu com ela para a clínica. O fato aconteceu há seis meses e, atualmente, o animal já apresenta melhoras.

O caso, que foi de emergência, se transformou em consultas de rotina. “Eu vim direto para cá. No começo estava difícil de acertar a dosagem de remédios, mas conseguiram e hoje ela está melhorando. Hoje ela passa mensalmente pela veterinária que é neurologista e isso está ajudando bastante”, contou Simone.

Há quase seis meses a proprietária resgatou Princesa das ruas. O mesmo poderia ter acontecido com Bela, que iria ser despejada pelo antigo dono, mas ela também foi salva por Simone.

Felina passou por três cirurgias

A frequência de Cibeli Campitelli de Oliveira no Centro de Bem-Estar Animal tem sido maior do que ela gostaria. Isso porque desde o início deste ano sua gatinha, Agata, já esteve no local para realizar três cirurgias. Ela sofre com um abscesso no pescoço e em um caso de emergência foi prontamente atendida na clínica.

Agora, Cibeli não quer mais que Agata passe pelos procedimentos. “Ela já tem 13 anos, então, fico com medo de que sejam feitas outras cirurgias. Mas vamos conversar aqui para ver o que pode ser feito para que ela fique melhor”, declarou.

Indo tantas vezes ao lugar, ela garante os elogios. “O atendimento é ótimo, muito prestativo. Desde o início fomos bem atendidos aqui, porque ela chegou com a garganta quase fechando e na mesma hora já recebeu o tratamento”, contou Cibeli.





Raio-X identifica fratura em gata

Para ser diagnosticada, a gatinha Lilo de três anos precisou ser anestesiada e teve de passar pelo raio-x. Ela estava, aparentemente, com a pata machucada e o exame confirmou a fratura. Quem a levou para o Centro de Bem-Estar Animal para que passasse por estes procedimentos foi sua dona, Simone Oliveira. Ela conta que desde o início do ano utiliza o equipamento.

“Eu estou sempre aqui, porque tenho oito cães e três gatos, ficaria difícil se tivesse que levar todos em clínicas particulares. Eu tiro muitos animais das ruas, então, o Centro é muito importante para nós”, reiterou.

Ela conta ainda um caso em que resgatou uma cachorra que tinha passado por maus tratos e tinha uma fratura na coluna. Na clínica veterinária, ela pôde ser operada e tratada.

Ouriço deixa espinhos em Tito

Aos 9 anos, Tito é um cãozinho um tanto quanto agitado. A empolgação é ainda maior à noite, quando ele corre atrás de tudo o que aparece no quintal. Uma dessas aventuras não foi bem-sucedida e fez com que ele chegasse ao Centro do Bem-Estar Animal repleto de espinhos de ouriço no focinho.

Ele chegou ao local acompanhado pelas donas Dayane da Silva Nascimento e Djanira da Silva. “Esta já foi a segunda vez que isso aconteceu, mas da outra vez os espinhos ficaram mais espalhados pelo corpo e minha mãe conseguiu tirar, hoje não deu”, contou Dayane.

Tito não estava deixando que os espinhos fossem removidos e, por isso, teria de ser anestesiado para passar pelo procedimento. “Como o caso era urgente, ele foi atendido rapidamente e nós achamos isso muito bom”, considerou Dayane.

Meninão recebe medicamento

Foi uma perda de peso repentina de Meninão, gato de 2 anos de Geraldina Martins, que preocupou a família. O felino estava sem comer por um tempo, mas a dona não conseguia descobrir o motivo de o animal estar daquela maneira. Foi quando decidiu levá-lo ao Centro de Bem-Estar Animal.

“Ele ficou sem comer e passando mal, vomitando e com diarreia por muitos dias. Eu não sabia mais o que fazer e meu marido sugeriu que eu o trouxesse aqui. Agora ele já passou por consulta, está tomando soro e eu vou esperar para ver o que a veterinária tem a dizer sobre a saúde dele”, contou Geraldina.

Esta foi a primeira vez que ela esteve no local e aprovou o que viu por lá. “O atendimento todo foi muito bem-feito, todas as pessoas que me atenderam são muito boas. Se eu precisar novamente, voltarei aqui”, afirmou.

Animais também recebem amor

Além de protetora dos animais, Eliane Pedroso de Oliveira faz ainda um serviço de transporte de pets para o Centro de Bem-Estar Animal. Por isso, está quase que diariamente no local. Desta vez, ela acompanhava Beethoven. O cachorro caiu da laje e já começou o tratamento há algum tempo. Agora, faz retornos para receber a medicação e o tratamento necessários.

Acompanhando de perto o serviço prestado na clínica, ela faz um comparativo com o atendimento pago. “Muitas vezes tudo o que é oferecido aqui, não encontramos nem em hospitais particulares. Aqui, eles ainda fazem tudo com muito amor e muita, dando dignidade aos animais”, considerou.

Ela fala ainda sobre os bichos que já foram tratados lá. “Eu já trouxe muitos para passar por cirurgias e que ficaram ótimos. Se tivesse de ser um tratamento pago, não seria viável”, lembrou Eliane.

Suzy faz controle da diabetes

Era visível o sofrimento de Stela Camargo no saguão do Centro de Bem-Estar Animal, onde acompanhava sua cachorra Suzy, de 10 anos, que sofre de diabetes. A suspeita é ainda de que o animal tenha comido um fio de alta-tensão, o que agravou o quadro.

“Há um mês a diabetes dela começou a oscilar bastante e eu sempre ouvi falar muito daqui, por isso resolvi trazê-la para cá. Agora venho praticamente todos os dias e são feitos exames para tentar descobrir um jeito de controlar a doença. Depois disso é que vão ver se o fio está realmente dentro dela”, contou Stela, que suspeita que o objeto esteja lá por ter encontrado pela casa uma parte dele mordida.

Stela afirma ainda que admira a maneira como é feito o atendimento. “Eu fico realmente triste com a doença, mas o Centro é maravilhoso. Todos a tratam com muito carinho sempre”, finalizou.