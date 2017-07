No balanço da Cidade o crédito é do futuro

Cidades

Ao completar seis meses de governo, Marcus Melo fala sobre a administração, o secretariado, a política e o futuro

Não há que se falar em grandes obras, tampouco em mirabolantes promessas. Seis meses depois de assumir, em janeiro deste ano, o cargo de prefeito para o qual, em sua estreia, foi escolhido em primeiro turno, Marcus Melo continua sendo um administrador. “Eu faço política, não tenho prevenção contra os políticos e sei que minha função é essencialmente política. O que não aceito é o jogo que, infelizmente, tem sido feito no Brasil, nestes tempos que todos lamentamos”.

Na ampla sala que ocupa a ala esquerda do prédio da Avenida Narciso Yague Guimarães, que lhe permite acesso por um elevador privativo, o prefeito parece, hoje, bem mais à vontade do que nas primeiras semanas de mandato. De decoração, apenas um quadro de arte abstrata, onde predomina o azul. Mesma cor das camisas sociais que, invariavelmente, ele veste. Há um notebook sobre a mesa, mas o prefeito prefere socorrer-se do computador pessoal, à sua direita. Na tela de 18 polegadas, ele navega por dados em tempo real. Vê como andam as despesas com telefonia (50% menores nos meses seguintes a janeiro), combustíveis (redução de 10%) e até simples cartuchos para impressora (todos os computadores da Prefeitura estão, agora, programados para impressão em preto e branco).

Pelo celular recebe, também em tempo real, informações sobre ocupação irregular de áreas no Município. “Não há um dia sem que a fiscalização não desocupe mais de três áreas”. No momento desta entrevista, ele recebeu a notícia de que uma casa estava em construção em um terreno da periferia, de propriedade da Prefeitura.

Provavelmente em outubro, Marcus Melo viajará para a Bélgica, atendendo a um convite recebido esta semana. Se confirmada, será a primeira vez que Juliano Abe (PSD) ocupará o cargo, eleito vice que foi no ano passado. A segunda deve ser nos primeiros meses de 2018, quando o prefeito pretende viajar para o Japão.

Também definiu o núcleo duro de sua administração, aqueles secretários com os quais despacha mais assiduamente. São eles: José Luiz Freire de Almeida, de Gabinete; Marcos Regueiro, de Gestão; Dalciani Felizardo, de Assuntos Jurídicos; e Teo Cusatis, da Saúde.

E não afasta a possibilidade de intervir na máquina, substituindo assessores ou mesmo extinguindo secretarias. À pergunta “a mãe de algum secretário já subiu no telhado?” respondeu: “Ainda não, mas tem mãe já chegando na porta da casa”.

A pergunta remete à antiga historieta popular, sugerindo que se dê más notícias com sensibilidade: não diga que seu gato morreu, comece dizendo que seu gato subiu no telhado, caiu e… O interlocutor entendeu e, algum tempo depois, começou a notícia dizendo: sua mãe subiu no telhado.









A seguir, os principais pontos da entrevista/balanço de Marcus Melo:

A melhor notícia

É que nada parou nestes primeiros seis meses. Nos dias de hoje, isso é uma grande vitória.

Trânsito

O plano de mudanças está sendo concluído, com cenário e planejamento de ações a médio prazo. Há necessidade de ajustes, pois mesmo entre os comerciantes não há consenso, conforme comprova um levantamento feito por nós junto ao Sincomércio e Associação Comercial. Mas a retirada dos estacionamentos é necessária em ruas como Coronel Souza Franco e Barão de Jaceguai. A médio prazo, serão todos retirados. A tendência é que o Centro da Cidade seja destinado prioritariamente para os pedestres, com bolsões para estacionamento de veículos. É preciso que a iniciativa privada construa e opere estacionamentos. A Prefeitura dispõe de poucos espaços que poderiam ser destinados para tal finalidade.

Plano de ação

Existe uma série de ações pontuais que necessitam ser incrementadas. Montamos um grupo de trabalho com participação da Secretaria de obras e outros setores para definir quais as necessidades mais urgentes a serem executadas nos diferentes setores, como infraestrutura, saneamento básico, trânsito, entre tantos outros. De propósito, deixei a discussão por conta deles para que as decisões não sejam do prefeito, mas da Cidade. Eles pediram mais 15 dias para apresentar os resultados dessas discussões, num plano a ser colocado em prática, nos vários pontos de Mogi. Isso não inclui Zoneamento. Mas estamos atualizando o Plano Diretor, que é de 2006, o que não foi feito no ano passado.

Planta genérica

Estão em andamento os estudos para uma revisão a ser feita a partir do próximo ano. A última foi feita em 2001 e não deu certo porque alguns imóveis acabaram ficando com o valor venal maior que o valor de mercado. Essa revisão é uma exigência do Estatuto da Cidade, porém não haverá motivo para preocupação. Tudo será feito de forma escalonada para que o IPTU não venha a onerar as pessoas de maneira abrupta. A reavaliação não será linear, com mesmo percentual para todos. Vamos escalonar ao longo de quatro a cinco anos, procurando chegar a pelo menos 70% do valor real. Toda a Cidade terá a planta genérica reavaliada.





Polo digital

Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para novas atividades econômicas ligadas à tecnologia da informação. Existe a vontade dos empreendedores para que possa ser desenvolvida a semente que estamos plantando. Ainda na semana passada, fui até a sede do Google, em São Paulo, para mostrar a eles nosso projeto de polo digital e colocar nosso espaço à disposição para eventuais pesquisas daquela empresa. Se quiserem fazer algo novo, Mogi estará à disposição para receber tal empreendimento. Mostramos que se a empresa tiver algum produto que possa agregar tecnologia do Google para ajudar na gestão,estaremos abertos a recebê-la.

Cidade digital

É diferente do polo. Trata-se de um conjunto de medidas para aproximar Mogi e seus cidadãos da tecnologia. Há muitas ideias sobre isso, mas ainda não há modelo a ser seguido, em razão das mudanças muito rápidas que ocorrem nesta área da informática. Por isso, nossa preocupação é investir e acabar perdendo, tempos depois, o que foi aplicado, por ter se tornado obsoleto. Mas estamos ampliando a rede de fibra ótica, o monitoramento por câmeras, disponibilização do sistema wi-fi em diferentes espaços. Não existe regra para a tecnologia. E nós estamos buscando ampliar a implantação do sistema de iluminação por led. Já consultamos a EDP e vamos começar iluminando com led as entradas da Cidade.

Festas

Ainda não é possível afirmar se haverá Carnaval no próximo ano. Tudo está diretamente relacionado com o andamento das finanças municipais, que por sua vez sofrem os efeitos da atual crise econômica pela qual passa o País. Hoje, de zero a dez, não poderia dizer qual o grau de viabilidade para fazermos o Carnaval no próximo ano. Já no aniversário da Cidade, dia 1º de setembro, faremos o desfile cívico e também haverá atividades nos parques mogianos. Nada que exija maiores investimentos.

Peso da Saúde

A chegada de novos gastos com setores da Saúde inaugurados no final do ano passado, tem pesado muito no Orçamento Municipal, já que o Governo Federal não está cumprindo a sua contrapartida dentro dos prazos previstos. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Oropó tem um custo operacional de R$ 1,35 milhão/ mês, enquanto a UPA do Rodeio custa R$ 1,2 milhão/mês. A parte do Governo Federal no Oropó tem sido zero e no Rodeio, R$ 100 mil mensais. Já o Hospital Municipal de Braz Cubas tem um custo mensal de R$ 3,4 milhões, sendo que R$ 2 milhões vêm do Governo Federal, R$ 700 mil do Estado e outros R$ 700 mil do Município. Tudo isso tem um peso muito grande num momento de crise e de queda na arrecadação como o que estamos vivendo.

Novas creches

Estamos avaliando um novo modelo para creches, com mais vagas por unidade e com características sustentáveis, como água de reuso, energia fotovoltaica, segurança e tecnologia. Hoje temos um déficit de 3 mil vagas, que pretendemos eliminar ao longo do governo. Nossa meta é fazermos prédios conceitualmente reutilizáveis, pois já fui alertado que não poderemos perder de vista o rápido processo de envelhecimento da população, o que pode causar um superávit de vagas. Nossas creches estarão preparadas para, no futuro, serem transformadas em locais para atendimento de idosos.

Sesc

As negociações estão avançando bastante. Os principais dirigentes do Sesc já estiveram conosco e, recentemente, recebemos visitas de pessoas do setor operacional e de conselheiros, que também gostaram muito da Cidade e aprovaram o local por nós oferecido. Depois de conhecer de perto os benefícios que um centro esportivo e cultural como esse é capaz de proporcionar, não tenho dúvidas que Mogi irá ganhar – e muito – com a vinda de uma unidade do Sesc para nossa Cidade. Nossa expectativa é receber o sinal verde da direção do Sesc para que possamos mandar o projeto para a Câmara para encaminhar oficialmente as negociações. Quem fala que é contra o Sesc é porque não conhece o que uma unidade como a de Mogi será capaz de oferecer. Eu conheci e fiquei realmente empolgado em lutar para que nossa Cidade receba um Sesc. Afinal, trata-se de um investimento de R$ 50 milhões, com recursos deles, gerando cerca de 400 empregos, além de uma invejável estrutura esportiva, cultural e de lazer para o Município.

Experiência

A cada dia que passa tenho mais controle das coisas dentro da Prefeitura. Estamos buscando fazer com que as informações sejam cada dia mais conectadas entre os diferentes setores da Prefeitura, buscando fazer com que eles possam “conversar” entre si por meio da informatização.

Câmara

O relacionamento com a Câmara vai muito bem. Eu não posso reclamar, mas os vereadores podem e reclamam. Tenho procurado manter uma relação aberta com todos eles, buscando explicar as limitações que estamos enfrentando. Tenho dito a eles que o prefeito é avaliado por aquilo que faz e deixa de fazer. E que eu gostaria de estar fazendo tudo que me pedem, mas as limitações orçamentárias são significativas. Dentro do possível, estamos ampliando o atendimento aos vereadores, também por meio dos mutirões de serviços que estão sendo realizados.

Líder

Neste momento, não pretendo indicar um novo líder do prefeito na Câmara. Já me reuni com os líderes de partidos para oficializar a saída do Mauro (Araújo) e dizer que assumirei pessoalmente o atendimento aos vereadores. As questões institucionais serão tratadas diretamente com o presidente Carlos Evaristo (PSD) e as partidárias com os líderes dos partidos com representação no Legislativo.

Invasões

Estamos realizando um monitoramento preventivo e contínuo em toda a Cidade. Não há um só dia em que não ocorra uma tentativa de ocupação ilegal de áreas, imediatamente combatida pela Prefeitura. Não sei quantas foram no total, mas calculo que por volta de 300 a 500. Todo dia há derrubada de barracos e até de casas (mostra no celular a imagem de uma casa de alvenaria sendo demolida por ter sido ilegalmente construída em terreno municipal). É uma batalha diária. Só hoje (quinta-feira da semana passada) foram cinco casos. Estamos buscando ampliar cada vez mais a fiscalização, com ajuda de fiscais de outros setores da Prefeitura. Também estamos em contato com o diretor da BRVant, empresa de drones com sede em Braz Cubas, para verificar de que modo ele poderá nos ajudar a combater essas ocupações que ocorrem em áreas públicas, áreas de proteção ambiental, vielas sanitárias, etc. É uma rotina. De uma hora para outra, os terrenos aparecem cercados e com as primeiras construções, que acabam sendo derrubadas, pois não há outra forma de conter tais ocupações.

Vice-prefeito

Não vejo qualquer problema em deixar o meu vice, Juliano Abe (PSD), no cargo. Ele é meu amigo, embora tenha um perfil diferente de outros vices. Ele participa ativamente da administração, inclusive tomando parte nas reuniões das segundas-feiras, às 17 horas, junto com os secretários. Não há segredos na administração. Só não conversamos sobre política, até porque ainda não é hora.

Política

Pode haver quem ache que eu não goste de política ou de fazer política. Mas eu fiz isso o tempo todo, durante o governo passado. Se o Teo Cusatis vai ser candidato e por qual partido? Isso vocês têm de perguntar a ele. No PSDB? Sei que o partido tem um potencial candidato a deputado estadual, que é o Claudio Miyake…

Secretariado

No momento, não penso em mexer no primeiro escalão, a não ser que fosse para reduzir despesas. Realmente, há secretários que fazem menos do que a gente espera, mas é preciso usar o bom senso e ver que isso acontece, na maioria dos casos, em razão da questão financeira. Se a mãe de algum já subiu no telhado? Não, mas há quem tenha chegado na porta da casa (risos). Quem é o melhor e o pior? Não posso responder (risos)… Realmente, tenho o que se poderia chamar de “núcleo duro” do governo, que são aqueles secretários com os quais estou permanentemente em contato, em razão dos postos que ocupam na administração. Eles são o José Luiz (Freire de Almeida), de Gabinete; Marcos Regueiro, de Gestão; Dalciani Felizardo, de Assuntos Jurídicos; e Téo Cusatis, da Saúde.

Futuro

Onde eu espero estar em 2020? Aqui na Prefeitura, concluindo o mandato. Agora, em 2021, espero continuar trabalhando pela Cidade. Se tomei gosto pelo cargo? Lógico que tomei, pois estou vendo que posso ajudar as pessoas. Uma coisa é você estar ao lado do prefeito; outra coisa é você ser prefeito, 24 horas por dia. Estar aqui é uma grande responsabilidade, mas é também uma grande satisfação ser prefeito de Mogi e buscar realizar a política bem feita. Minha meta é chegar com as contas em dia, não ter déficit financeiro e nem orçamentário e não deixar os munícipes sem atendimento. Servir à população é minha grande meta e preocupação.

(Chico Ornellas e Darwin Valente)