No Alto Tietê, 216 presos devem votar este ano

LUCAS MELONI

No dia 2 de outubro, milhões de brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores que governarão as cidades pelos próximos quatro anos. Norma da Justiça Eleitoral estabelece que presos provisórios, aqueles que ainda estão em unidades temporárias, têm direito ao voto. No Alto Tietê há dois centros de detenção provisória (CDPs) – em Mogi das Cruzes e Suzano -, cujas populações carcerárias chegam a 3.889 pessoas, mas apenas 216 deverão escolher candidatos no pleito deste ano. Todos os que votarão estão na prisão suzanense. O Estado afirmou que a unidade prisional mogiana não atingiu o número mínimo de interessados, que segundo o artigo 136 do código eleitoral, deve ser entre 20 e 50 eleitores, conforme o tamanho da unidade.

Segundo o artigo 136, “devem ser instaladas seções nos estabelecimentos de internação coletiva, sempre que nesses locais existam pelo menos 50 (cinquenta) eleitores. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) destaca que os presos provisórios devem transferir o título para a seção eleitoral correspondente ao presídio. Quem transferiu o título mas no dia da eleição não está mais na prisão pode se deslocar ao estabelecimento prisional para votar. Os presos provisórios que deixarem de votar, devem justificar a ausência do voto”, informa a lei 4737/65.

Apenas detidos no CDP de Suzano, no Parque Maria Helena, poderão votar. “CDP de Mogi não atingiu o número mínimo de presos interessados para instalação de seção eleitoral. No CDP de Suzano há 216 presos habilitados para votação até 13/09. Ressalvamos que até o dia das eleições, o número de votantes nas unidades pode sofrer alterações devido a novas condenações e cumprimentos de alvarás de soltura”, informou a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SAP).

“Em Mogi, apenas 11 detentos manifestaram interesse em votar. Sendo assim, não foi atingido o número mínimo de 20 votantes para a instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos prisionais”, acrescentou a Pasta.

Os CDPs do Alto Tietê recebem detidos de diferentes partes do Estado de São Paulo, sobretudo, de cidades do Vale do Paraíba e da zona leste da Capital. Os eleitores que demonstraram interesse em votar em Suzano, entretanto, vão escolher candidatos apenas daquela cidade. Segundo a SAP, um detido de outro município, como Jacareí, por exemplo, não poderá votar em candidato de sua preferência.

Conforme O Diário já mostrou em reportagens anteriores, os dois CDPs têm lotação acima do permitido. Os prédios foram projetados para abrigar até 844 pessoas, mas têm bem mais do que isso. Apenas em Mogi das Cruzes são 2.046 detentos e, em Suzano, o número chega a 1.843. O elevado volume de prisões no Estado e a demora na realização de julgamentos acabam resultando neste gargalo do sistema penitenciário estadual.