Nível do emprego em Mogi registrou tem leve alta em Junho

LUCAS MELONI

O sexto mês de 2017 registrou saldo positivo para o mercado industrial do Alto Tietê, com base no levantamento divulgado ontem pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) local. Foram 50 novas vagas geradas. No acumulado do primeiro semestre deste ano o montante chegou a 300 postos de trabalho ocupados. Os setores de produtos têxteis e alimentícios puxaram para cima os indicadores e levaram a diretoria regional à sétima posição das 36 no ranking estadual.

Para José Francisco Caseiro, atual diretor do Ciesp, é uma recuperação perceptível para o setor. “Ainda há uma fragilidade do setor industrial. No Alto Tietê, o desempenho do primeiro semestre indica uma recuperação, mas não podemos afirmar que o pior já passou até porque temos muitos setores, como o metalúrgico e o químico, que são bastante significativos na Região e que continuam com níveis desfavoráveis”, avalia o diretor ao comentar a expectativa das entidades para o segundo semestre. “Os indicadores apontam para uma retomada mais expressiva do emprego na indústria no segundo semestre. A regulamentação da terceirização e, agora, a aprovação da Reforma Trabalhista, devem ajudar a economia e abrir mais possibilidades para a geração de empregos”, diz o dirigente.

Alguns setores merecem destaque por terem puxado para o saldo positivo a indústria regional. Produtos têxteis (2,93%), produtos alimentícios (1,46%), produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (0,41%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,69%) são os principais influenciadores do cálculo do indicador total. Nos últimos 12 meses, no entanto, o acumulado no nível de emprego industrial do Alto Tietê permanece negativo: -2,38%, representando uma queda de aproximadamente 1,4 mil postos de trabalho.

As reformas trabalhista, econômica e previdenciária propostas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB) são as apostas, sobretudo, do setor industrial para uma retomada plena das atividades. Dados divulgados na semana passada já apontaram o reaquecimento no mercado de vendas de carros novos e seminovos, em especial, nos enquadrados na categoria de luxo (acima de R$ 100 mil). A elevação foi de 13,7%, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que contabilizou em junho recente 189 mil emplacamentos contra 166 mil em igual mês de 2016. Mogi das Cruzes, em especial, sente os efeitos desta melhora no setor automotivo porque tem em um de seus parques fabris, no Taboão, uma unidade da General Motors do Brasil (GMB) para fabricação de peças. Ela é parte de uma cadeia em ampla recuperação.

Há expectativas, contudo, de que as coisas melhorem no contexto geral a partir do segundo semestre de 2018. As turbulências políticas atuais, entretanto, são vistas com atenção por parte de alguns especialistas. O mercado tem por consenso que a forte equipe econômica montada por Temer (caso seja preservada mesmo se houver a saída do presidente por causa da denúncia de suposta corrupção passiva apresentada pela Procuradoria Geral da República recentemente) será capaz de fazer surtir efeitos mais positivos. Todos esperam isso.