Nivaldo Marangoni – Um entusiasta do Jornalismo

CARLA OLIVO

Ainda menino, na pacata Pacaembu, no Estado de São Paulo, Nivaldo Marangoni falou pela primeira vez em um microfone, no serviço de alto-falante da igreja da cidade. A partir daí, decidiu que queria ser jornalista. Nascido em Mariápolis, ele se mudou para Pacaembu aos 5 anos, quando os pais, Moacyr Marangoni e Cecília Marques Marangoni, foram morar na zona rural. Em meio à plantação de amendoim, café, batata e arroz, Nivaldo e os irmãos sentiram o peso da enxada. Quando estava com 10 anos, a família foi trabalhar em um bar e bocha, no Centro da cidade. O quarto dos sete filhos fez o primário e ginásio em Pacaembu, mas depois ficou sete anos fora da escola para ajudar os pais no comércio. Também trabalhou como engraxate, vendedor de cocada, sonho e maçã e em um armazém de secos e molhados. Retomou os estudos no supletivo e, aos 16 anos, assistindo a uma partida de futebol em Pacaembu, foi convidado pelo locutor Adriano Garcia, da Rádio Difusora de Lucélia, para ser repórter de campo. Nesta época, também iniciou como repórter do jornal O Popular e, a partir de 1975, tornou-se correspondente de O Estado de S. Paulo em Pacaembu. Antes do ingresso no curso superior de Jornalismo, foi carteiro e caixa executivo do Bradesco – trabalho que o trouxe à Capital Paulista e depois a Ferraz de Vasconcelos. Em 1977, aprovado no vestibular da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), veio morar na Cidade e começou como repórter na antiga Rádio Marabá – depois Rádio Diário, da qual foi gerente – e no jornal O Diário. Formado na turma de 1979 de Jornalismo, ele leciona na UMC desde 1981, mas também deu aulas nas universidades de Taubaté (Unitau), Braz Cubas (UBC) e nas faculdades de Campo Limpo Paulista e Atibaia (Faat), além de atuar como assessor de imprensa de prefeituras e câmaras municipais do Alto Tietê, durante 10 anos foi repórter da Globo Vale do Paraíba, hoje TV Vanguarda. Atualmente, dedica-se às aulas na UMC e à produção de vídeos e livros institucionais e biográficos. Confira a entrevista a O Diário:

Quais as recordações de sua infância?

Nasci em Mariápolis, mas quando tinha 5 anos, meus pais (Moacyr Marangoni e Cecília Marques Marangoni) foram morar na zona rural de Pacaembu, no Bairro Santa Maria, onde passei a infância na roça, sentindo o peso da enxada. Eles plantavam amendoim, café, batata e arroz e nós acordávamos cedo para ajudá-los. Foi assim até os 10 anos, quando meu pai se tornou comerciante e a família passou a trabalhar em um bar e bocha no Centro da Cidade, que fica na região da Alta Paulita, na época tinha cerca de 5 mil habitantes e hoje possui 12 mil e três presídios. Eu e meus irmãos (Nilton, Nilva, Gilberto, Norival, Nadir e Antonio) ajudávamos meu pai no bar. Fiquei como balconista vendendo ovos cozidos, coxinha e outros salgadinhos que minha mãe preparava, além de cuidar do preparo do campo de bocha para os jogos.

Onde foram os estudos?

Comecei os estudos na Escola Municipal do Bairro Santa Maria, quando ainda morávamos na zona rural, depois fiz o Curso Primário Anexo – Escola Normal e Ginásio Estadual Professor Joel Aguiar e o Ginásio Estadual II, também em Pacaembu. De 1964 a 1971, para pode ajudar meus pais a tomar conta do bar, já que meus irmãos mais velhos tinham ido trabalhar em São Paulo, e aproveitando que odiava Matemática, fiquei sem estudar após concluir o ginásio.

E depois?

Quando meus pais alugaram o bar, fui trabalhar como engraxate e vender cocada, sonho e maçã aos passageiros dos ônibus que chegavam e saíam da Cidade. Foi assim que aprendi a ser vendedor, o que me ajudou anos depois, quando fui gerente da Rádio Diário e tinha que vender comerciais, cotas de futebol e tudo mais. Também trabalhei na Casa Portuguesa, um armazém de secos e molhados, onde entrega compras de bicicleta nas casas dos clientes. Mas eram compras grandes, como 20 quilos de feijão, meio saco de arroz, pacotes com produtos de limpeza, e muitas vezes era preciso dar várias viagens. As entregas mais difíceis eram em um asilo e na Santa Casa, que ficavam fora da região central da cidade, onde levava sacos de 60 quilos de arroz e outros produtos, por uma estrada de lama, na bicicleta. Algumas vezes, a compra chegava a cair na lama porque era muito pesada e eu precisava de ajudava para colocá-la de novo na bicicleta. Em 1971, retomei os estudos no supletivo, em Adamantina.

Quando foi descoberta a vocação para o jornalismo?

A primeira vez que peguei um microfone foi no serviço de alto-falante, que era tipo uma corneta no alto da igreja da cidade. Um dia teve um jogo de futebol em Pacaembu e o locutor Adriano Garcia, que era da Rádio Difusora de Lucélia e fazia o programa “Alô Pacaembu”, narrava a partida e me convidou para ser repórter de campo. Eu tinha 16 anos e ia todos os domingos de carona de Pacaembu até Lucélia para entrar no carro lá e fazer as transmissões da Rádio Difusora dos jogos da Copa Alta Paulista. Acabei começando como repórter no jornal O Popular, em Pacaembu, e fazia a coluna “As 10 mais da Semana”. Em 1975, comecei como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo em Pacaembu, subordinado à regional de Marília, e enviava textos e fotos de reportagens da cidade por envelopes, em malotes, nos ônibus. Na época de eleição era quando mais fazíamos este trabalho. Continua como repórter esportivo da Rádio Difusora de Lucélia, mas meu sonho era ser jornalista e precisava sair de Pacaembu para poder fazer a faculdade. Só que, antes disso, fiz um concurso em Bauru e comecei a trabalhar como carteiro em Pacaembu. Este foi um trabalho que me deu muito prazer porque era um tempo de romantismo de escrever e receber cartas. Para falar com alguém por telefone era tudo via telefonista e a comunicação era difícil, então a correspondência por carta era uma novidade. Fui mordido várias vezes por cachorros, caía de bicicleta e me machucava e era um trabalho difícil porque era tudo longe, com ladeiras, mas o incoveniente maior era quando o trem vindo de São Paulo chegava trazendo os malotes dos Correios, correspondências de clientes como Casas Pernambucanas e Bradesco, além das edições do Diário Oficial. Eu tinha que sair com três sacos de correspondência, colocar na bicicleta e sair entregando tudo aquilo.

Por que a vinda para Mogi das Cruzes?

O Bradesco era o principal empregador de jovens, que atuavam como caixas executivos de agências em várias cidades. Fui para o Bradesco em São Paulo, na Avenida Rio Branco, morei com meu irmão, meu tio e depois em pensão. Fiquei um bom tempo em Poá, trabalhei no Bradesco de Ferraz, e em 1977, quando passei no vestibular, vim morar em uma república da Rua Salvador Cabral. Enquanto trabalhava no Bradesco, fui conhecer a antiga Rádio Marabá, que já era na Dr. Ricardo Vilela, fiz amizade com o pessoal e acabei arrumando alguns bicos lá. Foi a época que o Tote (Tirreno Da San Biagio, fundador de O Diário), teve que tirar a antena da Ilha Marabá, onde era ideal porque a propagação da rádio AM tem que ser em área úmida, e levá-la para César de Souza. Depois voltou para a Ilha Marabá.

Como foi o início do trabalho na Rádio Marabá?

No estilo do “Alô Pacaembu”, comecei a fazer o “Boa Tarde Ferraz”, quando o Paulo Marques me cedeu uma hora na rádio e me deu muita força neste início de carreira em Mogi. Era uma equipe fantástica de amigos e colaboradores, transmitíamos as quatro noites de Carnaval, jogos de futebol e eleições. No ano seguinte, 1978, o Tote me deu uma maquininha chamada instamatic e eu fazia a cobertura policial em Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá como repórter regional do jornal O Diário de Mogi. Eu escrevia os textos, fazia a fotografia e as transmissões para a rádio. Aos domingos, fazia as narrações de jogos, instalava os equipamentos e ainda dirigia o Fusca da rádio. Fazíamos quatro a cinco funções ao mesmo tempo, mas era por prazer porque investíamos a vida neste trabalho. Fiquei na rádio, da qual fui gerente, e no jornal de 1977 até 1989, mas neste meio tempo também fui assessor de imprensa das prefeituras de Itaquá e Suzano, da Câmara de Suzano e correspondente da Rádio Bandeirantes de São Paulo.

Quais reportagens ficaram marcadas?

Houve várias, mas o acompanhamento do sequestro da Thábata Eroles, ainda bebê, com o Conte Lopes no desfecho da história balendo os bandidos, foi uma das coberturas mais marcantes. Houve o escândalo do Hospital São Marcos (Hospital Osíris Florindo Coelho), em Ferraz, que teve muita repercussão, que rendeu até foto no Estadão e na revista Veja. Também cobri muitos acidentes de trânsito com mortes, inclusive de pessoas queimadas. Fizemos ainda a cobertura da eleição disputada pelo Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, a serviço do Estadão. Sempre fui muito contestador, nunca fiquei preso a nada, então denunciava o que havia de errado, sem qualquer receio, e cheguei até a receber ameaças por causa de reportagens, inclusive envolvendo gente grande de Mogi e outras cidades da Região. Este tipo de coisa me dava mais prazer do que matérias de página inteiras e até mesmo manchetes. Jornalismo é um sacerdócio e assim o exerceram Nicanor Paraguassú, Botyra Camorim Gatti, Roberto Monteiro, José de Moura Santos, Mutso Yoshizawa, Roberto da Silva, Paulo Marques e muitos outros. A rádio e o jornal Diário sempre incentivaram muito os alunos, abrindo as portas e oferecendo oportunidades de estágio e a vivência da prática profissional. Muitos saíram tempos depois e se destacaram na Capital ou outros locais e há aqueles que fizeram a trajetória lá e até hoje dão continuidade a este sacerdócio, como o Darwin Valente, Eliane José, Laércio Ribeiro, Silene da Cunha Pinto e outros.









Quando teve início a carreira como professor?

Sou da turma de 1979 de Jornalismo da UMC e em 1981 comecei a lecionar lá, onde estou até hoje, sempre nas áreas de rádio e telejornalismo, no curso de Comunicação Social, e algumas vezes também na Publicidade. Fui assessor do Departamento de Comunicação da UMC, em 1998 também passei a dar aulas na Unitau (Universidade de Taubaté), durante um período lecionei na Universidade Braz Cubas (UBC) e ainda lecionei na Faculdade de Campo Limpo Paulista e na Faculdades Atibaia (Faat).

E o trabalho na Rede Globo?

Em 1989, a Globo estava se instalando em São José dos Campos e uma das professoras da UMC, que foi coordenadora da Comunicação e era dona de Cartório em Mogi, Leni Calderaro Pontinha, disse que havia vaga para repórter na Globo de São José. Preparei um currículo, fiz um vídeo da Mogi-Bertioga, que tinha acabado de ser inaugurada, filmando a beira da estrada, as cachoeiras, até a chegada na praia. Coloquei uma camisa rosa e fiz várias passagens colocando meu rosto como mais importante do que o assunto. Hoje nem acredito que fiz isso, mas foi isso que acabou me aprovando na Globo. Entreguei tudo na Globo São Paulo, incluindo os títulos de honra ao mérito. Depois de um tempo, fui conhecer as instalações da Globo em São José, que era a Globo Vale do Paraíba e hoje é TV Vanguarda, e fiquei sabendo que o Henrique Xavier Fernandes, que era meu funcionário na Rádio Diário, estava em São Paulo já acompanhando as equipes. Comecei a fazer o mesmo em São José, dando sugestões de pautas para a TV, nas horas de folga da gerência da Rádio Diário. Um dia, enquanto um funcionário fazia a pré-seleção das fitas e congelou minha imagem na tela quando a equipe de chefes passava pelas instalações da TV e entrou na ilha. Quando viram minha imagem, acharam que eu tinha boa fotografia. Naquele dia mesmo, me ligaram e depois de três meses fui efetivado como repórter da Rede Globo, onde fiquei até dezembro de 1999.

Qual suas atividades hoje?

Moro em São José dos Campos, mas venho todas as semanas para lecionar na UMC e trabalho na produção de vídeos institucionais, principalmente para o setor moveleiro do Rio Grande do Sul, e vídeo e livros biográficos, como os do empresário Vittório Di Bello, do padre Vicente Morlini, dom Emilio Pignoli e o frei Vittorio Infantino, que fiz na Itália. Por coincidência, os quatro remanescentes da Segunda Guerra Mundial e nasceram ou viveram na Itália como crianças e adultos. Faço o que gosto e se tivesse que começar tudo de novo, com certeza, escolheria ser jornalista novamente.