Netflix dá detalhes sobre nova produção original brasileira: ‘Coisa Mais Linda’

Panorama

AGÊNCIA ESTADO

A Netflix confirmou nesta segunda-feira, 6, que fechou acordo para mais uma produção original brasileira. A série Coisa Mais Linda se passará no final da década de 1950 e vai retratar o surgimento da Bossa Nova na cidade do Rio de Janeiro.

“Estamos ansiosos para continuar investindo na incrível narrativa que o Brasil tem para oferecer”, disse Erik Barmack, vice-presidente de Conteúdo Original Internacional da Netflix. A produção será feita em parceria com a Prodigo Films e as gravações devem começar em 2018.

A trama vai se passar em torno da personagem Maria Luiza, uma mulher conservadora que, após o desaparecimento do marido, abre uma casa noturna de Bossa Nova.

“Além de ser ambientada em uma época vibrante na cultura brasileira, a série conta uma história mais ampla sobre a autodescoberta, a busca dos sonhos e a emancipação das mulheres, temas incrivelmente relevantes para o nosso público tanto no Brasil quanto no mundo”, antecipou Erik.

Além de Coisa Mais Linda, atualmente a Netflix possui outra série original brasileira: 3%, com segunda temporada confirmada para o ano que vem. Ainda em 2018, haverá a estreia de O Mecanismo, série criada por José Padilha em parceria com Elena Soarez, e Samantha!, sitcom com Emanuelle Araújo e Douglas Silva