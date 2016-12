Nerival e convidados expõem no Mercadão

Caderno A - Capa

CÉLIA SATO

Em meio ao burburinho das compras de Natal, a arte de Nerival Rodrigues e convidados se destaca no interior do tradicional Mercado Municipal de Mogi das Cruzes. Em torno de 60 telas estão em exposição, sendo 40 do artista pernambucano estabelecido na Cidade desde os anos 80. Nerival, aliás, é cidadão mogiano.

Entre as obras de temática folclórica e cenas rurais, o artista apresenta novidades, que são 12 pinturas da coleção ‘Mulheres Notáveis’. É a sua homenagem às figuras femininas. Elas aparecem em meio ao colorido das flores e pássaros em cenários sempre alegres.









Recentemente, Nerival Rodrigues expôs no Espaço Cultural da Câmara de Mogi das Cruzes. E agora estão no Mercadão. Ele avisa que essas mostras são apenas uma prévia de uma exposição oficial sobre elas que fará no mês dedicado ao Dia Internacional da Mulher, no ano que vem. Depois, deve excursionar pelo País começando por Brasília.

Quem são elas? “São mulheres que têm uma história”, responde o artista, lembrando que são histórias de sucesso, de drama pessoal, de superação e assim por diante.

Os artistas convidados de Nerival Rodrigues nesta mostra são Lucas Eliel e Maria Domingos. Os trabalhos dela também trazem temática do campo, com destaque para as paisagens rurais. Já o jovem Lucas, segundo Nerival, é um apaixonado pela arte e está começando e apresenta nesta mostrra seis trabalhos.

As obras também podem ser adquiridas durante a exposição que acontece no mais antigo centro de compras de Mogi das Cruzes. É a terceira vez que Nerival expõe por lá e aprova o espaço que, conforme avalia, reúne gente de todas as classes sociais. De empresário ao mais simples trabalhador braçal. Trata-se de um espaço democrático. E para o artista como Nerival Rodrigues isso é maravilhoso. Ele e Maria Domingos tiveram obras adquiridas nesta exposição.

A mostra prossegue até sábado que vem, dia 31, quando o Mercadão atende o público das 7 às 16 horas.