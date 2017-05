Cartas

Com relação à reportagem “Nefrologia enfrenta dificuldade”, publicada na edição de 11 de maio do jornal O Diário de Mogi, a Secretaria de Estado da Saúde informa que o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba conta com um Setor de Hemodiálise, inaugurado em 2015 e destinado ao atendimento de pacientes da Região. O setor tem 20 equipamentos e oferece 120 vagas mensais. Além disso, a Região do Alto Tietê também tem outros dois serviços conveniados ao SUS: os Institutos de Nefrologia de Mogi e Suzano, custeados com repasses do Ministério da Saúde.

Em março, o Governo Federal destinou recursos com base no valor do mês anterior, o que resultou em repasses com valor inferior. Sugerimos que a reportagem contate o órgão federal para eventuais esclarecimentos. Atualmente, cerca de 70% dos pacientes dialíticos do Alto Tietê são atendidos na própria Região. Vale lembrar que a ampliação e oferta de serviços de saúde não é uma prerrogativa exclusivamente estadual, cabendo também aos municípios. Depende, ainda, de aumento de teto financeiro pelo Ministério da Saúde ao Estado de São Paulo.

