NBB terá 16 times e rebaixamento

A direção da Liga Nacional de Basquete (LNB) vai contar com a participação de 16 equipes na próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Uma reunião na sede da entidade, nesta quinta-feira (25), foi realizada para definir o regulamento da 9ª edição do campeonato mais importante da modalidade no Brasil. A tabela está sendo organizada pelos dirigentes. A novidade para esta temporada é o descenso de duas equipes para a Liga Ouro. Ao contrário do que aconteceu nas últimas temporadas, os dois últimos colocados da fase de classificação cairão automaticamente para a Divisão de Acesso na temporada 2017/2018.

No entanto, a Liga Ouro seguirá levando somente seu campeão ao NBB. Desta forma, a próxima temporada da divisão de elite do basquete nacional (2017/2018) contará com 15 times.





O regulamento do NBB segue o mesmo. As 16 equipes se enfrentarão entre si em turno e returno na fase de classificação e os 12 melhores avançarão aos playoffs, que seguirão sendo disputados no formato 1-2-1-1, com os duelos 2, 3 e 5 sendo realizados na casa da equipe de melhor campanha na fase de classificação.

As equipes participantes são: Solar Cearense (CE), Bauru, Franca, Liga Sorocabana, Mogi/Helbor, Paulistano, Pinheiros e Rio Claro (SP), Brasília (DF), Caxias (RS), Flamengo, Vasco e Macaé (RJ), Minas (MG), Vitória (BA) e Campo Mourão (PR) – time convidado para ocupar o lugar do São José (SP).

O Mogi/Helbor fechou de forma invicta o primeiro turno da fase inicial do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. Na noite de ontem, os mogianos pressionaram o Osasco e saíram com uma boa vitória do Ginásio Municipal Sebastião Rafael da Silva, o Geodésico. A vitória, por 84 a 75 (46 a 28 no primeiro tempo), foi a nona consecutiva do elenco da Região do Alto Tietê, na competição estadual. Agora a equipe inicia o returno amanhã, quando recebe o Pinheiros, às 19 horas, no Municipal.

O duelo só foi equilibrado no primeiro quarto, quando os donos da casa venceram, por 15 a 14. Depois, o Mogi abriu uma diferença de 19 pontos no segundo período e utilizou toda a segunda etapa para administrar a vitória. O Osasco conseguiu tirar nove pontos de diferença, quando venceu os últimos quartos por 24 a 17 e 23 a 21 – respectivamente.