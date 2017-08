NBB começa em novembro

Esportes

Sem grandes novidades, a décima edição do Novo Basquete Brasil (NBB) terá a participação de 15 equipes para a temporada 2017/2018. Serão agremiações de oito estados de três regiões do País: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Campeão da Liga Ouro 2017, o Botafogo será um dos estreantes na competição. Além disso, o time Joinville, vice-campeão da Divisão de Acesso volta para a disputa nacional, após quatro temporadas.

A principal competição de basquete do Brasil terá início no dia 04 de novembro (sábado) com a partida que reedita a última final – entre Bauru e Paulistano. O local e o horário ainda serão definidos e anunciados pelo Departamento Técnico da Liga Nacional de Basquete (LNB) nos próximos dias, assim como a tabela completa da competição.

Outro evento que já tem a data definida é o Jogo das Estrelas, programado para o dia 18 de março de 2018, novamente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Já o início dos playoffs do NBB está previsto para o final do mês de março e as finais devem começar em meados de maio.

Em relação ao regulamento desta temporada, o NBB seguirá com o descenso de duas equipes para a Liga Ouro. Sendo assim, os dois últimos colocados da fase de classificação cairão automaticamente para a Divisão de Acesso na temporada 2018/2019. No entanto, a Liga Ouro seguirá levando somente seu campeão ao NBB.

No restante, o regulamento do NBB CAIXA segue o mesmo. As 15 equipes se enfrentarão entre si em turno e returno na fase de classificação e os 12 melhores avançarão aos playoffs, que seguirá sendo disputado no formato 1-2-1-1, com os Jogos 2, 3 e 5 sendo realizados na casa da equipe de melhor campanha na fase de classificação.

Confira os times participantes do NBB 2017/2018: Bauru (SP), Botafogo (RJ), Campo Mourão (PR), Caxias do Sul (RS), Flamengo (RJ), Sesi Franca (SP), Joinville (SC), Liga Sorocabana (SP), Minas Tênis Clube (MG), Mogi/Helbor (SP), Paulistano (SP), Pinheiros (SP), Solar Cearense (CE), Vitória (BA) e Vasco da Gama (RJ).