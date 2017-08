Navegar ou naufragar

Artigos

Olavo Câmara

O BRASIL não pode continuar como uma caverna sem luz. Continuar como uma nau sem rumo não é possível. O povo deve escolher um novo timoneiro. A oposição e os aliados do PT atacam o presidente Michel Temer, mas se esquecem que são os grandes culpados. Deixar o navio navegar até encontrar um ancoradouro para, somente então, seguir viagem. Enquanto o povo brasileiro não tiver consciência e cada cidadão não se tornar crítico de si mesmo, nada vai melhorar.

Conselho: cidadãos ao acordar, olhem para o espelho diga para si mesmo: “sou o meu próprio mestre”! A partir daí tudo vai melhorar, mas, por ora, esta Pátria está longe de decisões verdadeiras. Dominar a vida material, a cultura e modificar a nação. É possível? Sim, mas há necessidades do surgimento de novos líderes para não deixar o país naufragar. A república brasileira está desmoralizada devido aos oportunismos e a imposição dos domínios pessoais e a busca constantes de fortunas por certas autoridades. Como modificar a caverna interior de cada brasileiro e transformá-la em luz, ou seja, consciência plena de uma vida elevada buscando atingir a inspiração e o encontro com a Mente Cósmica. No momento que o ser humano iniciar um período de harmonização com esta luz divina, se transformará e a sua consciência se harmonizará com as forças cósmicas.

O homem brasileiro, com as devidas exceções, está escravizado pela cultura ao exterior, pelos erros e preconceitos impostos pela sociedade onde vive. Os desvios de uma vida correta, o fanatismo quer religioso ou político e a ignorância tornam o ser humano um serviçal das imposições do Estado e de outras instituições. Combater os males e se libertar das vaidades, da prepotência e elevar a consciência são os grandes desafios para a sociedade que compõe este país com grandes recursos, mas pobre em atitudes. Onde está o timoneiro que deverá ser eleito em 2018?

Todos os dias meditem e pensem no Brasil eliminando as suas dificuldades e criando condições de uma vida melhor e plena de certezas em todas as áreas. Visualize um coador, á agua fervendo passa pelo pó e produz um delicioso café, mas o pó fica retido. O Brasil precisa passar pela limpeza e filtrar os maus elementos eliminando-os. Este dia chegará e uma nova nação há de surgir. Dependerá de todos.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.