Náutico recebe torneio de full pad

Esportes

GERSON LOURENÇO

A equipe do Mogi Desbravadores tem novo desafio neste sábado, a partir das 10 horas, no Clube Náutico Mogiano. Será a partida de estreia no Campeonato Super 8 diante do Guaratinguetá White Cranes, na modalidade full pad – competição em que os jogadores atuam com equipamentos de proteção. A disputa ainda conta com os times do São José Jets e do Jundiaí, que se enfrentam no mesmo local, mas a partir das 13 horas. Será a primeira edição da categoria. Com o torneio, os organizadores querem incentivar jogadores da modalidade flag a migrar para o full pad.

Ser a primeira vez que o Mogi Desbravadores atua neste tipo de competição. “Será nossa estreia nesta categoria. Estamos treinando desde dezembro, após a eliminação no Paulista da modalidade flag diante do São Paulo Tigers”, informou Gilberto Villas Boas, presidente da agremiação mogiana.

O Mogi Desbravadores iniciou suas atividades no flag há quatro anos e utilizou a primeira temporada com jogos amistosos e uma série de treinos. Nas três seguintes, a equipe disputou o Paulista de Flag 8×8 garantindo o título de Conferência Metropolis e o vice-campeonato Sampa Bowl do ano passado. Neste ano o grupo parou nas quartas de final.

Agora o Mogi inicia um novo processo no full pad, mas sem esquecer a modalidade flag. Como o Desbravadores já está pré-inscrito no Paulista de Flag 8×8 e com a promoção de jogadores para o full pad, a direção programa uma seletiva para o início de março, após o carnaval.

As inscrições para quem quer entrar no time dos Desbravadores na modalidade flag está aberta.

“Para se inscrever não precisa experiência no esporte. A idade mínima é de 16 anos e qualquer biotipo físico”, afirmou Villas Boas. O prazo de inscrição vai até o próximo dia 16 e pode ser feito num link no facebook da equipe: @desbravadoresdemogidascruzes .