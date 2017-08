Náutico conquista Jogos Paralímpicos

Esportes

A Fundação de Ensino Superior de Bragança (SP) e a Faculdade Clube Náutico Mogiano (SP) foram as grandes campeãs dos Jogos Paralímpicos Universitários 2017, encerrado domingo, em São Paulo, com a participação de 200 atletas, representantes de 20 Estados e do Distrito Federal. As atletas da Faculdade Clube Náutico Mogiano foram destaque no feminino.

Esta foi a segunda edição dos Jogos, organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

Os atletas mogianos superaram as expectativas da equipe. “Como técnica estava preparando e aguardando os resultados para a última etapa nacional do circuito loterias caixa a ser realizado em novembro, não esperava que os alunos chegassem tão longe nesta competição, principalmente por ainda estarmos em julho”, conta Lurdinha.

Destaque feminino na competição, Jaqueline Gonçalves de Oliveira, ganhou três medalhas de outro no atletismo, conquistando os 100 metros rasos (Classe T 37), arremesso de peso (Classe F 37) e lançamento de dardo (classe F37)

Na natação, a paratleta conquistou três medalhas, sendo duas de ouro, nos 100 metros nado livre e 100 metros nado costa e prata nos 50 metros nado livre, todos pela Classe S7.

Já representado a equipe masculina, o destaque foi para Walker Belgo de Souza, medalha de ouro nos 100 metros rasos (classe T46), medalha de Bronze no lançamento de dardo (classe F4) e quarto lugar na prova de lançamento de disco (classe F46).

Competindo como estreante no Parabadminton, Walker, conquistou a medalha de fary play na categoria SU5.

Também foram destaque os paratletas Murilo Nagy Santana, da Prova de Campo, que ficou com o bronze no lançamento de disco (classe F 37) e o sexto lugar, no lançamento de dardo, e o quinto lugar, no arremesso de peso. Ele também levou ouro e bronze, no tênis de mesa.









Fim de semana

A equipe do Clube Náutico Mogiano está aguardando a 2º etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa, que acontece nesse final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico.