Nathalia Timberg investiga Beethoven em espetáculo

Aos 86 anos, Nathalia Timberg ainda fica tensa em cena. A carga de emoção, ela explica, é tanto por pisar num palco que nunca esteve, o Teatro Nair Bello, quanto pela marca que a peça “33 Variações” deixa em sua trajetória.

Com o espetáculo, que está em cartaz em São Paulo, ela inaugurou no começo do ano, no Rio de Janeiro, um teatro que leva seu nome. “Imagina o que é para um ator assumir essa responsabilidade”, afirma.





A construção do espaço é uma homenagem de Wolf Maya à atriz, com quem estabeleceu parceria teatral em “Meu Querido Mentiroso” (1988) e “Paixão” (1995).

É ele, também, quem assina a direção de “33 Variações” e integra o elenco da montagem ao lado de André Dias, Lu Grimaldi, Flávia Pucci, Gil Coelho e Gustavo Engracia – há 20 anos Maya não atuava no teatro.

Escrita pelo autor venezuelano Moisés Kaufman, a peça estreou em Nova York em 2009 e recebeu cinco indicações ao Tony. De acordo com Maya, a versão brasileira não se inspirou na norte-americana. “Modifiquei certas cenas para torná-las um pouco mais contemporâneas”, diz. “Queria que o público jovem também curtisse.”

Valsa

O texto, traduzido para o português por Timberg, gira em torno das 33 variações criadas por Ludwig van Beethoven, entre 1819 e 1823, para a valsa do compositor austríaco Anton Diabelli.

“É uma das peças mais difíceis do repertório pianístico”, afirma a pianista Clara Sverner, que toca todas elas ao vivo durante o espetáculo.

Trata-se de um “musical erudito”. “Mas com elementos que fazem com que as pessoas de fora do ramo também consigam se envolver”, afirma o diretor.

O enredo traça um paralelo entre a história de uma musicóloga (Timberg) que vive na Nova York do século 20 e a do próprio Beethoven (Maya) na Áustria do século 19. Ela tenta descobrir o que levou o compositor alemão a ficar obcecado por uma “obra banal” como a de Diabelli.

Kaufman tem como ponto chave de sua dramaturgia as transfigurações pelas quais passam os personagens em suas ações e em seus próprios corpos: o compositor está ficando surdo e a pesquisadora luta contra a esclerose.

“A personagem, como ela própria diz, vai ficando numa flácida carcaça”, afirma Timberg. “Não fazemos um tratado sobre a doença, mas fui conversar com um médico especialista para realizar a transposição da esclerose para o palco.”

Entre esta composição de duplos em relação às trajetórias dos personagens centrais, há tramas paralelas, como o romance entre a filha da musicóloga e um enfermeiro.

“No texto há um equilíbrio entre chegar fundo a um assunto, mas, ao mesmo tempo, em manter certa leveza”, explica a atriz.