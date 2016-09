Aniversário Natalie Pereira

Comentários (0) Silene Like

Previous

Next Feliz da vida, Natalie Pereira, na foto ladeada por seus pais Carla e Beto Pereira, Gustavo Caliman e do mano Patric Pereira, na noite em que comemorou em grande estilo os seus 18 anos. (Foto: Elton Ishikawa)

Isabelle e José Antonio Cuco Pereira dividem o clique com a neta Rafaela. (Foto: Elton Ishikawa)

Em família, Mara Pereira com os filhos Isadora e Thomaz e Jiuly Kaesemodel. (Foto: Elton Ishikawa)

Os tios corujas, Cláudio e Teca Pereira. (Foto: Elton Ishikawa)

Alessandra e Faustina Pereira pelo salão do Mizutavel Society. (Foto: Elton Ishikawa)

Daniela Souza, Fernando Gomes, Ana Beatriz Lemes e Lucas Welber Lamin entre os convidados da jovem aniversariante. (Foto: Elton Ishikawa)

Revista do Samba

O Revista do Samba composto por Beto Bianchi, Letícia Coura e Vítor da Trindade, apresenta na noite de hoje o show “Samba do Revista”, título do seu quinto álbum, que tem produção de Paulo Lepetit e no repertório, composições, criadas pelo trio ao longo dos quinze anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21 horas, na Estação Cultural Sabaúna, na Praça dos Expedicionários, 87, em| Sabaúna, com participação especial do grupo Carta na Manga.

Fim de Ano

O Vale do Sonho Hotel & Eventos na Freguesia da Escada, em Guararema, já está recebendo reservas para o final do ano oferecendo pacotes com programação especial para o Natal e Reveillon. Instalado numa área verde às margens do rio Paraíba do Sul, o Vale do Sonho conta com apartamentos e chalés, piscinas aquecidas e piscina natural, entre outras comodidades. As reservas podem ser feitas pelo e-mail reservas@valedosonho.tur.br ou pelos fones (11) 4693.1894 / 9.9778.8380.

Divino

Os festeiros da Festa do Divino Espírito Santo de 2017, João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira, e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes, comandam na tarde deste sábado, a 2ª Coroa do Divino, seguida de chá-bingo, que acontece a partir das 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1132, no Mogilar.





Bienal

Tem inicio hoje a 32a Bienal de São Paulo, que prossegue até o dia 12 de dezembro no Parque Ibirapuera, em São Paulo, tendo como tema “Incerteza Viva”, que aborda questões como instabilidade econômica e política, aquecimento global e perda da diversidade cultural e biológica. Como curadoria do alemão Jochen Volz, a edição deste ano contará com a participação de cerca de 90 artistas.

Aniversários (10)

Beth Villar Cupello, Carmem Rosa de Moura Campos Pierucetti, Tininha Sgarbi, Eunice Bertini, Tammy Chermann Aguiar, Pedro Ivo Gomes